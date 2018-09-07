長照2.0身障居服反縮水 監委立案調查

（中央社記者劉麗榮台北7日電）監察委員王幼玲今天接獲陳情指出，身心障礙者的居家服務新制上路後，服務反縮水，僅提供核定項目的服務，不符實際需求，將申請自動調查，盼改善身障者處境。



王幼玲下午透過新聞稿指出，長照2.0上路後，身心障礙者的居家服務反而縮水，台灣障礙者權益促進會與身障者上午到監察院陳情指出，過去舊制的身心障礙者居家服務是由主管機關核予有需求的障礙者每個月一定的服務時數，在時數範圍內，障礙者可依照自己當下實際的需要，調配提供各項服務的時間，例如協助洗澡、關節活動、陪同外出散步等。



王幼玲說，新制的居家服務，僅提供核定項目的服務，舉例核定洗澡服務，居服員到府只能協助洗澡，若障礙者當下臨時有其他需要協助事項，居服員必須請示督導才能提供服務，且每項服務項目的服務時間都有限制。



王幼玲表示，譬如洗澡只能洗40分鐘，但有些障礙者的情況需要更長的時間洗澡，居服員卻只能草草了事；過去舊制的居家服務還可以提供關節活動、陪同外出散步等。



台灣障礙者權益促進會陳情指出，由於目前居服員人力不足，直接影響到障礙者所能獲得的服務。另有障礙者表示，新制上路後，身障者需要自付的費用增加了。



此外，王幼玲也關切單耳聽損者的需求，單耳聽損者和雙耳聽損者一樣需要助聽器，成長和就學階段一樣有早期療育和特殊教育的需要。然而單耳聽損者並不符合國內目前的身心障礙者資格，因此被排除在身障者享有的各種服務和資源之外。



王幼玲表示，將申請自動調查，深入了解上述問題，期能改善障礙者處境。（編輯：蘇志宗）1070907