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周繼祥質疑居住證態度強硬 邱垂正：有責任提醒

發稿時間：2018/09/07 19:39

最新更新：2018/09/07 19:46

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海峽交流基金會7日下午舉行第10屆董監事會第4次聯席會議，補選副董事長，由大陸委員會副主委邱垂正（右1）兼任。中央社記者繆宗翰攝　107年9月7日海峽交流基金會7日下午舉行第10屆董監事會第4次聯席會議，補選副董事長，由大陸委員會副主委邱垂正（右1）兼任。中央社記者繆宗翰攝　107年9月7日

（中央社記者繆宗翰台北7日電）海基會董監事通過陸委會副主委邱垂正兼任副董事長。據轉述，國民黨大陸事務部主任周繼祥在散會前質疑，陸委會對居住證的立場強硬，邱垂正擔任海基會職務，立場可能有所矛盾。

對此，邱垂正解釋，居住證是陸方片面提出的制度，政府有提醒國人注意風險的責任，相關修法一定會跟各界廣泛徵詢意見，並經法定程序完成，不會有矛盾的問題。

海峽交流基金會7日下午舉行第10屆董監事會第4次聯席會議，補選副董事長，由大陸委員會副主委邱垂正兼任。另外，7月上任的陸委會副主委陳明祺、李麗珍則分別遞補海基會董事、監事。

據轉述，會議散會前，擔任海基會董事的中國國民黨大陸事務部主任周繼祥舉手發言，表示陸委會研擬對申領中國大陸居住證而未申報者裁罰，立場強硬保守。邱垂正代表陸委會，如今擔任海基會職務，角色混淆、立場矛盾。

邱垂正則在會中強調，政府有責任提醒國人前往中國大陸應該注意哪些風險，居住證的部分，陸委會已經說明不涉及戶籍的問題，但政府有提醒國人注意風險的責任。

周繼祥會後接受中央社記者訪問時表示，海基會屬於民間機構，是公共財，應該站在服務台商、台生的角度，提供台灣民眾方便，對居住證議題不應先有定論。

他認為，海基會目前的工作重點應該是解決大陸稅改後，台商可能面臨的雙重課稅問題，而非聚焦在居住證上。

邱垂正接受中央社記者訪問時則重申，相關修法一定會廣泛跟各界徵詢後，循法定程序完成。居住證是陸方片面提出的制度，政府有提醒國人注意風險的責任，海陸兩會角色並不矛盾。

另外，與會人士轉述，海基會秘書長姚人多也在會中解釋，關於居住證，海基會第一時間邀集相關處室密集研討，徵詢台商、台生等的看法與意願，將在彙整後提供陸委會作為決策的參考。

姚人多強調，海基會持續在促進兩岸交流的善意循環，這一點不會改變。1070907

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