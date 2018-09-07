日本救災爆假消息 黨政人士：中國占台灣便宜

（中央社記者葉素萍台北7日電）網傳中國使館派車進入關西機場接運受困旅客，使得駐日代表謝長廷被轟「辦事不力」，接近總統府的消息人士說，這次關西機場事件與8月的肯亞事件一樣，都是中方利用假消息，試圖在海外占台灣的便宜。



颱風「燕子」侵襲日本，先有台灣旅客貼文投訴，駐日代表處人員態度差，又有網路消息指出中國使館派車進入關西機場接運受困旅客，許多網友因此灌爆謝長廷的臉書轟他「辦事不力」。



這位消息人士說，「中國大使館派車接走關西機場滯留旅客」所以引發網路熱議，主要是有網友指稱，台灣人要承認自己是中國人，才准搭上巴士。



針對「稱中國人才能上車」網友意見明顯兩極化，一是批評中國趁著災難大搞意識型態，一是歌頌中國果然強大；這位消息人士說，事實上，關西機場當時進行交通管制，不可能有個別遊覽車進到機場接人，所以「中國使館派車接人」根本是假新聞假消息。



另外，網友查證也發現，各國遊客都搭乘機場安排的巴士，前往泉佐野電車站轉乘電車，不然就是搭乘接駁高速船到神戶機場的碼頭轉搭，中國使館雇用的遊覽車，在離關西機場11.6公里的泉佐野載送旅客，並非在關西機場。



消息人士說，這次假消息讓駐日代表處成為眾矢之的，實際上，各國大使館都沒有派車接送遊客，部分媒體轉發不實消息，加上中國內容農場推波助瀾，「變成我們駐外使館的困擾」



消息人士指出，這不是第一次中方試圖在海外佔台灣便宜，8月初台灣旅客在肯亞被河馬攻擊的意外，網路上也傳出中國大使館「第一時間」，就派使館官員到現場的傳聞，後來僑務委員陳發證實中國使館根本沒派人。如今網路有很多部分真實、部分假造的訊息，都會讓輿論混亂，這也是現在各國政府治理很重要的課題。（編輯：陸倩瑤）1070907