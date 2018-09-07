吳釗燮出席PIF年會 外交部：深化合作關係

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）外交部今天表示，外交部長吳釗燮率團出席在諾魯舉行的太平洋島國論壇（PIF）年會活動，不僅有助強化與南太友邦邦誼，也有助深化與太平洋島國的實質合作關係。



太平洋島國論壇於9月3日至6日在諾魯舉行，諾魯是中華民國在太平洋的6個友邦之一。外交部發布新聞稿指出，太平洋島國論壇閉幕當日，吳釗燮率領台灣代表團全體團員出席第26屆「台灣/中華民國與PIF國家對話會議」。



外交部表示，友邦代表團團長皆親自與會，會中就台灣在PIF架構下的合作計畫，包含獎學金、區域組織發展計畫，以及補助小島國選派官員赴太平洋區域組織實習所需經費等交換意見，作為未來計畫執行的依據。另外，諾魯總統華卡（Baron Waqa）也對今年吳釗燮親自率團與會，對台灣展現對太平洋友邦的重視表達歡迎與謝意。



外交部指出，吳釗燮在會中分享台灣自1993年以「台灣/中華民國」參與論壇活動以來，透過雙邊合作或是協同論壇秘書處推動的多邊計畫，都能配合論壇會員國國家的優先政策以及聯合國永續發展目標（SDGs）；多年來在太平洋島國持續推動農業、教育、醫衛、基礎建設計畫，希望能造福更多島國人民。會後吳釗燮也與會友邦元首、代表簽署共同聲明。



外交部說，明年太平洋島國論壇年會將輪由另一友邦吐瓦魯國主辦。吳釗燮一行預定於9月8日返抵台灣。



太平洋島國論壇是由澳洲、紐西蘭及其他太平洋諸島國組成的區域性國際組織，從1993年至今台灣均以「台灣/中華民國」名稱，以「發展夥伴」身分參與相關活動。（編輯：林沂鋒）1070907