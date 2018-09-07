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民團赴美訴求台灣入聯 籲提升台美關係

發稿時間：2018/09/07 20:28

最新更新：2018/09/07 20:56

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第73屆聯合國大會將在18日正式召開，台灣聯合國協進會多名成員7日晚間搭機前往美國，一行人並在桃園機場高喊加入聯合國等口號。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　107年9月7日第73屆聯合國大會將在18日正式召開，台灣聯合國協進會多名成員7日晚間搭機前往美國，一行人並在桃園機場高喊加入聯合國等口號。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　107年9月7日

（中央社記者邱俊欽桃園機場7日電）台灣聯合國協進會理事長蔡明憲今天晚間率團出發前往美國，將號召千人在聯合國前舉辦台灣入聯訴求，同時也呼籲提升台美外交、國家安全、軍事等關係。

第73屆聯合國大會將在18日召開，台灣聯合國協進會的23名成員，今天晚間搭機前往美國，一行人並在桃園機場高喊加入聯合國的呼聲。

蔡明憲在受訪時表示，這次組團到聯合國外宣達台灣入聯，希望讓美國政府、美國議員、國際社會聽見84%的台灣民意，希望加入聯合國的呼聲。

他談到，此行預計會見多位美國議員、美國總統川普政府的高階官員，表達台美之間應加強外交、國家安全、軍事上的關係與合作，並且建立「從非正式轉為正式」的外交關係。

蔡明憲表示，希望在川普的外交戰略中，台灣可以扮演重要的角色，例如台灣可以在台灣海峽、南海之間，與美、日共同合作，遏止中國挑釁的作為；這些呼聲，代表團也在訪美過程當中，不斷向美方表達台灣人民的訴求。

協進會也表示，這次並製作中、英、德、法等4種語言的文宣，表達台灣入聯的決心。（編輯：張銘坤）1070907

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