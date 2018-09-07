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APEC婦女經濟論壇 台灣女性領導力獲認同

發稿時間：2018/09/07 20:51

最新更新：2018/09/07 20:51

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（中央社記者侯姿瑩台北7日電）行政院性平處今天表示，國家通訊傳播委員會主委詹婷怡率團出席在巴紐舉行的「APEC婦女與經濟論壇」，並於會中提出台灣公私部門女性的傑出領導力，獲得在場經濟體領袖的認同。

行政院性別平等處發布新聞稿表示，詹婷怡率行政院性別平等會委員、性別平等處、經濟部、勞動部等公私部門等代表，出席9月3日至8日在巴布亞紐幾內亞莫士比港舉行的「APEC婦女與經濟論壇」（Women and Economic Forum, WEF）。

性平處指出，今年WEF會議主題為「掌握女性在數位時代躍升的機遇」，台灣於婦女與經濟政策夥伴關係第2次工作小組（PPWE 2）會議，發表APEC經費補助「智慧科技農業性別化創新」（APEC GIFTS A+）計畫，成功爭取台灣倡議納入PPWE策略計畫以及WEF宣言。

另外，性平處表示，會議主辦單位在會中公布，共有17項計畫申請婦女經濟子基金補助，僅有3項計畫獲得補助，其中2項為台灣倡議「APEC女性中小企業機會展覽會」以及「促進女性在能源領域之發展」。

同時，性平處指出，詹婷怡在會議中發言呼應今年「培力女性投入數位經濟」、「性別包容性及賦權」、「領導力」及「打造夥伴關係縮減性別落差」等主題，並說明台灣推動女性參與數位經濟、多元包容性的政策與措施包括「科技性別化創新」（APEC GIFT）、「亞太技能建構發展中心」、「臉書#SheMeansBusiness計畫合作開辦數位行銷課程」等。另外，她也提出台灣在公私部門女性的傑出領導力，獲得在場經濟體領袖認同。

性平處表示，詹婷怡也在會中邀請各經濟體代表參加10月在台北舉辦的「善用性別化創新、掌握包容性機會、擁抱數位化未來」論壇。

此外，性平處指出，這次會議期間，台灣代表團與美國、智利及菲律賓等國進行雙邊會談，在多項倡議達成合作共識；另與多個經濟體代表進行場邊會晤，宣傳台灣推動APEC GIFTS A+計畫，並邀請各經濟體成員來台參加10月的會議，已獲其他經濟體相關部會高階官員允諾來台。

美國在台協會（AIT）今天也在臉書發文表示，期待美台有更多合作機會，透過APEC及其他國際論壇，攜手促進女性的政治參與。貼文並附上台美官員的合照。

另外，行政院性別平等處表示，代表團成員也於多項活動中分享台灣的經驗，包括分享移除女性貿易障礙，展現女力企業家的經驗等。（編輯：林沂鋒）1070907

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