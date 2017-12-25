新北歷屆議員回娘家 府會熱烈互動

新北市議會舉行歷屆議員回娘家活動，議長蔣根煌（左4）、副議長陳文治（左3）及市長朱立倫（右4）、前台北縣長周錫瑋（右3）等人與歷屆議員互動熱烈。中央社記者王鴻國攝 106年12月25日

（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市議會今天舉行歷屆議員回娘家活動，正副議長蔣根煌、陳文治及市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋等人與歷屆議員互動熱烈。



新北市議會今天舉辦「新北市第二屆議員就職三週年暨新北市第一屆、台北縣歷屆議員聯誼」活動，邀請歷屆議員回娘家團聚，目的是讓新舊議員有機會做經驗的交流與傳承。



蔣根煌表示，經驗的傳承是議事運作能夠持續進步的動力，感謝前輩議員們的奉獻。



朱立倫表示，新北市升格滿7週年的今天與歷屆議員齊聚一堂，讓耶誕佳節別具意義，市府團隊也將和所有議員一同拚建設、拚經濟、拚福利，讓市民生活過得更好。



周錫瑋表示，他任台北縣長時就力推升格，但新北市升格這麼久了，卻一直沒有修財政收支劃分法，沒有增加應有的統籌分配稅款，「該給我們的沒有給我們」，希望中央能儘速修法。



新北市議會表示，今年共有逾百位議員一同回娘家，其中，第一屆的陳松林議員及第三屆的吳莊月娥議員都已高齡95歲，每年仍風雨無阻地來參加活動。讓平時嚴肅的議會殿堂增添了許多溫馨的氣氛。1061225