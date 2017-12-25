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要學生關門窗未果 教官逕行保管財物惹議

發稿時間：2017/12/25 21:52

最新更新：2017/12/25 21:52

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（中央社記者梁珮綺台北25日電）台北市萬芳高中一名周姓教官宣導學生外出上體育課時要關門窗，發現幾個班級未做到，進入班級拿走財物「自行保管」，引起學生不滿，學校明年1月初將召開會議討論是否懲處。

萬芳高中12月11日發生竊案，有9名學生遭竊，共損失新台幣2萬多元。學校秘書林吟馨今天晚上告訴中央社記者，竊案發生後，教官不斷向學生宣導，外出時一定要關門關窗，仍有幾個班級未做到，周姓教官求好心切，12月15日巡查時，直接進入3間教室，拿走學生財物，幫忙保管。

林吟馨表示，學生認為教官侵犯到隱私與財產權，學校事發後立即要求教官返還所有物品，以及向3個班級的學生、導師說明來龍去脈與致歉；校長方淑芬在16日中午也召集高一、高二每班2名學生代表，說明學校做此事的用意，有不妥適之處會檢討改進，若同學有任何疑問，願意面對面溝通。

林吟馨說，周姓教官已上呈一份檢討報告，詳述過程始末，並針對爭議處提出改進與彌補措施，學校預計明年1月初召開會議討論是否懲處，再上呈至教育局，她表示，教官隸屬於軍訓系統，學校召開的會議方式會比照教師評審委員會，但成員的適法性還要再請示教育局。

台北市教育局軍訓室代理主任曹守全告訴中央社記者，尊重學校對此事的決定與看法，等學校上呈相關報告後，會再召開人事評審會檢討議處。1061225

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