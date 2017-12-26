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協助性侵害被害人 雲林啟用一站式服務

發稿時間：2017/12/26 16:24

最新更新：2017/12/26 17:12

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六都之外，雲林縣首創「性侵害被害人一站式服務」，26日在台大醫院雲林分院啟用，縣長李進勇（中）等人感受溫馨的空間。中央社記者葉子綱攝 106年12月26日六都之外，雲林縣首創「性侵害被害人一站式服務」，26日在台大醫院雲林分院啟用，縣長李進勇（中）等人感受溫馨的空間。中央社記者葉子綱攝 106年12月26日

（中央社記者葉子綱雲林縣26日電）六都之外，雲林縣政府首創「性侵害被害人一站式服務」，今天在台大醫院雲林分院啟用，提供溫馨場所，將筆錄、驗傷、醫療、諮商等程序整合在同一空間進行。

雲林縣長李進勇、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、雲林地檢署檢察長鄭銘謙、警政、教育、社會、衛生、檢調、民代等各界共同見證。

李進勇指出，以往性侵害偵查程序冗長，讓被害者承受二度傷害，藉由性侵害案件一站式的服務，筆錄、驗傷、醫療、諮商等程序，整合在同一空間進行，降低對被害者的事後傷害，也得到妥適的照顧。

李進勇表示，為降低性侵害發生機率，雲林縣更針對性侵害加害人進行「無縫接軌」的監控及治療模式，從出監開始到進行身心治療及輔導教育、查訪約制及聯合訪視，由地檢署、獄政、警政、衛政及社政緊密配合執行，有效降低再犯機會，這個模式是全國首創，受到中央肯定及其他縣市的效法。

黃瑞仁指出，啟用性侵害被害人一站式服務，結合婦產科、小兒科、婦幼醫學中心等相關科別，站在被害者的角度，盡全力協助並減少事後傷害。

鄭銘謙表示，性侵害被害人一站式服務的啟用，象徵雲林縣的婦幼照護聯繫走在其他縣市之前，大家攜手建構幸福雲林的生活空間。1061226

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