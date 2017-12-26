肉類需求旺 台南嚴防斃死畜禽流市面

台南市動物防疫保護處為避免斃死畜禽流至食品市場，12月起加強道路攔檢化製車、帆布車與冷凍車等相關車輛，尚未查獲斃死畜禽遭非法流供食用情形。（台南市動保處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年12月26日

（中央社記者楊思瑞台南26日電）年節氣氛漸濃，市場上的肉類消費需求提高。台南市動物防疫保護處為避免斃死畜禽流至食品市場，12月起加強道路攔檢化製車等相關車輛，也呼籲消費者拒買來路不明的肉品。



台南市動物防疫保護處副處長莊惟超今天受訪時表示，近年因食品安全衛生意識抬頭，斃死畜禽非法流供食用情況雖已少見，但仍不可輕忽。最近耶誕節、冬至以及年底前的聚餐旺季接連來到，肉類消費需求也跟著提高。



莊惟超指出，台南市政府已於12月在14個行政區執行道路攔檢，攔查化製車、廂型車、帆布車與冷凍車共141輛次，尚未查獲斃死畜禽遭非法流供食用情形。動保處並針對轄下化製原料運輸車辦理跟車13次，查核化製原料來源61場，確保斃死畜禽送交符合相關程序。



他說，各地農會配合行政院農業委員會推動家畜保險，藉由農民的投保加上政府補助，農民飼養與運輸過程死亡的豬隻得以獲得理賠金，降低斃死豬隻遭不肖廠商支解流入市面的風險。消費者也應拒買來路不明肉品，共同為食品安全把關。1061226