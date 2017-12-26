泰安鐵道園區再規劃 盼夏日賞蝶觀螢

（中央社記者趙麗妍台中26日電）為協助泰安鐵道園區周邊景觀改善、環境美化，立委洪慈庸爭取中央工程補助，希望園區經過重新規劃後，除能保有鐵道風采，夏季還能賞蝶觀螢，寓教於樂。



洪慈庸今天指出，泰安鐵道園區周邊因停車動線規畫不佳、植草磚破損、木造設施老舊等環境問題，環境需要改善，候車區周圍更有汽機車停放雜亂的問題，影響該區域的綠帶及喬木的生長。



為協助泰安鐵道園區周邊景觀改善及環境美化，洪慈庸向營建署「城鎮風貌型塑整體計畫」爭取泰安鐵道園區周邊地區景觀改善工程計畫，總工程經費新台幣2200萬元，獲營建署1900萬元補助，300萬元由台中市政府編列配合款預算。



洪慈庸表示，園區經過動線重新規劃，植栽和生態溝重造、蝴蝶棲地維護、螢火蟲復育；透過整體規劃，希望能讓泰安鐵道園區除保有鐵道風采，還能吸引更多在地居民及旅客活動休憩，到了夏季民眾能與孩子到此欣賞蝴蝶及螢火蟲，寓教於樂。



台中市后里區泰安鐵道園區周邊地區景觀改善工程計畫由台中市觀旅局執行，進行周邊景觀環境改善，保留山坡地優點、櫻花及部分綠帶，規劃生態池，更進一步營造生態教育環境，並設置泰安火車意象LOGO打卡地標妝點，營造整體鐵道意象美化，增加旅客與景點的互動性。1061226