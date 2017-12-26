/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金元萱多益五月天勞基法
>rss

泰安鐵道園區再規劃 盼夏日賞蝶觀螢

發稿時間：2017/12/26 17:54

最新更新：2017/12/26 17:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者趙麗妍台中26日電）為協助泰安鐵道園區周邊景觀改善、環境美化，立委洪慈庸爭取中央工程補助，希望園區經過重新規劃後，除能保有鐵道風采，夏季還能賞蝶觀螢，寓教於樂。

洪慈庸今天指出，泰安鐵道園區周邊因停車動線規畫不佳、植草磚破損、木造設施老舊等環境問題，環境需要改善，候車區周圍更有汽機車停放雜亂的問題，影響該區域的綠帶及喬木的生長。

為協助泰安鐵道園區周邊景觀改善及環境美化，洪慈庸向營建署「城鎮風貌型塑整體計畫」爭取泰安鐵道園區周邊地區景觀改善工程計畫，總工程經費新台幣2200萬元，獲營建署1900萬元補助，300萬元由台中市政府編列配合款預算。

洪慈庸表示，園區經過動線重新規劃，植栽和生態溝重造、蝴蝶棲地維護、螢火蟲復育；透過整體規劃，希望能讓泰安鐵道園區除保有鐵道風采，還能吸引更多在地居民及旅客活動休憩，到了夏季民眾能與孩子到此欣賞蝴蝶及螢火蟲，寓教於樂。

台中市后里區泰安鐵道園區周邊地區景觀改善工程計畫由台中市觀旅局執行，進行周邊景觀環境改善，保留山坡地優點、櫻花及部分綠帶，規劃生態池，更進一步營造生態教育環境，並設置泰安火車意象LOGO打卡地標妝點，營造整體鐵道意象美化，增加旅客與景點的互動性。1061226

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP