獲頒身分證 高福南神父：早已是真正台灣人

（中央社記者王鴻國新北26日電）來自非洲剛果的「巧克力神父」高福南神父把25年青春奉獻給台灣，傳遞「愛無國界」的溫暖，他歸化並於今天獲頒身分證後表示，自己除了黑皮膚之外，早就已經是真正的台灣人了。



高福南對貧窮與弱勢家庭兒童的關懷照顧，獲內政部96年度績優外籍宗教人士表揚，今年更以特殊功勳核准歸化成為國民。新北市政府副秘書長林祐賢今天頒給中華民國國民身分證，感謝他在台的無私奉獻。



林祐賢表示，58歲的高福南神父民國81年成為神父後，即奉教廷指派來到台灣傳教，能用流利的國、台語傳教，也常深入偏遠原住民部落，關心弱勢家庭、青少年就學問題，積極為家境貧困的孩子籌募就學經費，大家暱稱他為「巧克力神父」。



他說，目前在永和天主堂擔任主任司鐸的高福南神父，今年更催生了「護苗專案」，由教友1至3人組成「護苗天使」，認養一位南投仁愛鄉幼苗天使，藉由教友家庭及部落家庭的長期密切關懷，補強家庭功能不足的部分，以「愛」引領這些天使走出不一樣的未來。



高福南表示，愛台灣，不是台灣人的專利，台灣就像是他的第二個家，「自己除了黑皮膚之外，早就已經是真正的台灣人了」，今後他仍將繼續深耕台灣，把天父的愛傳遞下去。



民政局長江俊霆表示，高福南是新北市第5位以特殊功勳領到身分證的外國人，民政局在獲悉高福南神父有歸化意願後，立即派員訪視協助歸化申請，很快經內政部核准。今天特別將身分證及戶口名簿送到他手上，感謝他對台灣所做的貢獻。1061226