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關鍵字： 役政署桃園國際機場金元萱多益
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最後一架空勤直升機退役 轉教學使用

發稿時間：2017/12/27 15:09

最新更新：2017/12/27 16:21

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內政部空中勤務總隊副總隊長王啟通受訪表示，曾執行多項任務的內政部空勤總隊第三大隊最後一架UH-1H直升機，27日降落在桃園萬能科技大學的操場後功成身退，將提供教學之用。中央社記者吳睿騏桃園攝　106年12月27日內政部空中勤務總隊副總隊長王啟通受訪表示，曾執行多項任務的內政部空勤總隊第三大隊最後一架UH-1H直升機，27日降落在桃園萬能科技大學的操場後功成身退，將提供教學之用。中央社記者吳睿騏桃園攝　106年12月27日

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）內政部空中勤務總隊今天將最後一架UH-1H直升機撥贈給桃園市萬能科大，期望服役公職46年的直升機在退役後仍發揮其價值，提供給學生作為飛機修護的教學使用。

內政部空中勤務總隊副總隊長王啟通受訪表示，曾執行多項任務的內政部空勤總隊第三大隊最後一架UH-1H直升機，今天降落在桃園萬能科技大學的操場後功成身退，這架直升機未來將成為學生學習發動機、主旋翼葉片教學之用，培育更多學子投入航太工業。

駕駛UH-1H直升機已有7000多小時的正駕駛吳傳浩表示，這架直升機的性能依舊良好，曾多次在惡劣天候下出勤救難任務，最難忘的一次是在執行大陸旅行團遊覽車翻覆的救援任務，今天駕駛UH-1H直升機進行最後一趟飛行，心中相當不捨。

萬能科技大學校長莊暢表示，學校鄰近桃園國際機場，並與華航、長榮、漢翔、遠航、中興電工等公司簽訂策略聯盟，共同培育飛機修護與精密航空零組件製造學員。除國防部航勤廠先前已撥贈的一架UH-1H直昇機外，這次再獲贈第二架直昇機，將妥善維護擺放在機棚內，作為實務教學之用。1061227

內政部空中勤務總隊27日將最後一架UH-1H直升機撥贈給桃園市萬能科技大學，將提供給學生作為飛機修護教學使用。中央社記者吳睿騏桃園攝　106年12月27日內政部空中勤務總隊27日將最後一架UH-1H直升機撥贈給桃園市萬能科技大學，將提供給學生作為飛機修護教學使用。中央社記者吳睿騏桃園攝　106年12月27日
內政部空中勤務總隊最後一架UH-1H直升機27日正式撥贈給桃園市萬能科技大學，由空勤總隊副總隊長王啟通（前左）代表交接給萬能科大校長莊暢（前右）。中央社記者吳睿騏桃園攝　106年12月27日內政部空中勤務總隊最後一架UH-1H直升機27日正式撥贈給桃園市萬能科技大學，由空勤總隊副總隊長王啟通（前左）代表交接給萬能科大校長莊暢（前右）。中央社記者吳睿騏桃園攝　106年12月27日
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