大台中供水更乾淨 5.2億初沉池年底完工

（中央社記者黃雅娟台北27日電）斥資新台幣5.2億元的大台中原水初沉池預計年底完工，屆時每天可望處理45萬噸水量，減少豐原淨水場負荷，期待出水濁度可降到500度以下，未來將提高大台中地區供水品質。



台水公司今天發布新聞稿表示，初沉池有助於提供大台中地區颱風豪雨期間供水穩定。



台水發言人武經文接受中央社記者訪問表示，工程自民國101年起興建，希望汛期不要讓濁度高達幾千度的水直接進到淨水場，至少在初沉池停留一段時間，當然希望出水的濁度越低越好，目前設計期待值是在濁度500度以下，實際狀況須視供水情況而定。



台水說，目前大台中地區每天用水量約150萬噸，85萬噸來自豐原淨水場，65萬噸則由鯉魚潭淨水場支援。



每到颱風豪雨季節時，遇上大甲溪上游土石沖刷，或台電發電廠洩洪，大甲溪原水濁度將急速升高，豐原淨水場就被迫減量出水，台中地區就須減壓供水，甚至停水，影響供水穩定。



台水表示，為了升大台中地區供水穩定性，於石岡區食水嵙溪右岸興建初沉池，遇上大甲溪濁度增加時，將先去除原水大顆粒物質，再送入豐原淨水場，減輕豐原淨水場負荷。



台水說，初沉池完工後，將提升大台中地區供水品質及穩定度，未來也會配合經濟部水利署水源聯合運用計畫，讓大台中地區供水調配更靈活。1061227