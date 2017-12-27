/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 役政署桃園國際機場金元萱多益
>rss

大台中供水更乾淨 5.2億初沉池年底完工

發稿時間：2017/12/27 15:48

最新更新：2017/12/27 15:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃雅娟台北27日電）斥資新台幣5.2億元的大台中原水初沉池預計年底完工，屆時每天可望處理45萬噸水量，減少豐原淨水場負荷，期待出水濁度可降到500度以下，未來將提高大台中地區供水品質。

台水公司今天發布新聞稿表示，初沉池有助於提供大台中地區颱風豪雨期間供水穩定。

台水發言人武經文接受中央社記者訪問表示，工程自民國101年起興建，希望汛期不要讓濁度高達幾千度的水直接進到淨水場，至少在初沉池停留一段時間，當然希望出水的濁度越低越好，目前設計期待值是在濁度500度以下，實際狀況須視供水情況而定。

台水說，目前大台中地區每天用水量約150萬噸，85萬噸來自豐原淨水場，65萬噸則由鯉魚潭淨水場支援。

每到颱風豪雨季節時，遇上大甲溪上游土石沖刷，或台電發電廠洩洪，大甲溪原水濁度將急速升高，豐原淨水場就被迫減量出水，台中地區就須減壓供水，甚至停水，影響供水穩定。

台水表示，為了升大台中地區供水穩定性，於石岡區食水嵙溪右岸興建初沉池，遇上大甲溪濁度增加時，將先去除原水大顆粒物質，再送入豐原淨水場，減輕豐原淨水場負荷。

台水說，初沉池完工後，將提升大台中地區供水品質及穩定度，未來也會配合經濟部水利署水源聯合運用計畫，讓大台中地區供水調配更靈活。1061227

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP