泉州兩岸咖啡拉花賽 台灣選手奪銀摘銅

就讀醒吾科技大學的陳宇軒日前參加在中國大陸泉州舉辦的2017第一屆那瑪夏盃海峽兩岸咖啡拉花大賽，以精湛手藝勇奪亞軍，27日記者會中現場示範拉花技巧。中央社記者黃慧敏攝 106年12月27日

（中央社記者黃慧敏金門縣27日電）在金門縣咖啡文創交流協會協助下，大陸泉州首屆那瑪夏盃海峽兩岸拉花大賽圓滿落幕，台灣選手陳宇軒和葉宛均分獲第2、3名。才20出頭的兩人，最大的夢想是開間屬於自己的咖啡店。



陳宇軒就讀醒吾科技大學餐旅管理系大四，從事咖啡行業3年多；他說，高中快畢業時，想嘗試不一樣的事物，在老師邀約下，參加了拉花處女賽，雖然並未得獎，自此與咖啡結下不解之緣。



愛上咖啡拉花的陳宇軒，幾乎每天都在練習拉花；上了大學，他到台北一家咖啡廳打工，剛好店長對咖啡拉花也有興趣，他學了很多在學校無法學習到的咖啡知識。



陳宇軒不斷自我精進，參加大大小小賽事，增加經驗，提升技術。今年先後勇奪莫凡彼南開盃全國咖啡拉花創意賽學生組冠軍和神之手盃台灣拉花大賽亞軍；這次在泉州賽事中，在兩岸30多名咖啡高手競技下，他過五關斬六將，拿下亞軍。



特別的是，陳宇軒在8強賽時一度意外落馬。他說，「覺得自己會贏」，因而向評審提出申訴；主審彭思齊發揮關鍵一票，讓他得以晉級，進而拿下亞軍。



一路走來，陳宇軒的父母相當支持他，爸爸這次還陪同到泉州參賽。他說，很幸運的遇到了許多貴人，「沒有他們，我不可能站在這個舞台上」。他尤其感謝有「亞洲咖啡拉花教父」美譽的台灣咖啡高手彭思齊的帶領，陳宇軒說，「彭思齊如同我的恩人，功不可沒」。



來自彰化23歲的葉宛均，高工時就開始喝咖啡。她說，喜歡咖啡的迷人香氣，和它讓人放鬆的感覺；尤其拉花更有視覺享受，讓喝咖啡成為一件美麗的事。而客人臉上的滿足笑容，更是她最大的鼓勵。



去年，葉宛均到澳洲墨爾本感受當地「咖啡即生活」的文化；看到咖啡師備受尊重，十分羨慕，內心有了新的想法。從工讀到正職快5年了，有感於學然後知不足，葉宛均打算進修自我充實，讓自己以後有更多的機會。



陳宇軒和葉宛均在泉州4強時曾同台對決，最後各為台灣拿下2、3名；兩人的夢想都是能經營一家屬於自己的咖啡店。



金門縣咖啡文創交流協會常務理事胡凌雄對台灣選手拿到好成績，覺得很欣慰。為了協助籌辦這次賽事，胡凌雄放著自家咖啡店生意不做，希望員工多出去看看，汲取經驗。看到員工和其他台灣選手勇敢踏出這一步，大家收獲不少，他說，「這不是金錢能衡量的」。1061227