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澎警攔走私毒品 警政署長頒破案獎金

發稿時間：2017/12/27 15:51

最新更新：2017/12/27 16:28

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澎湖檢警日前成功攔截逾500公斤的安非他命先驅原料「氯假麻黃鹼」入境，縣長陳光復（前左）27日頒發獎金，由刑警大隊隊長巫建德（前右）代表接受。中央社 106年12月27日澎湖檢警日前成功攔截逾500公斤的安非他命先驅原料「氯假麻黃鹼」入境，縣長陳光復（前左）27日頒發獎金，由刑警大隊隊長巫建德（前右）代表接受。中央社 106年12月27日

（中央社澎湖縣27日電）澎湖檢警等單位日前攔截大陸漁船走私毒品，內政部警政署長陳家欽今天抵澎致贈破案獎金，縣長陳光復為感謝有功人員辛勞，也宣布自1月起超勤津貼由新台幣1萬4000元調高至1萬7000元。

澎湖檢警在月前接獲情資，得知走私毒品集團自公海私運大量毒品，澎湖警局結合刑事局、海巡署等單位，在西嶼外海攔截大陸籍漁船「閩龍漁運60894號」，15日時查獲走私20塊、重506公斤的氯假麻黃鹼。

氯假麻黃鹼屬四級毒品，是提煉安非他命的先驅原料，市價約新台幣1億餘元，查緝小組並將52歲的主嫌楊姓男子等5人一併押返，並向澎湖地方法院聲請羈押禁見。

陳光復指出，澎湖的治安在警察戮力同心下，有著亮眼的成績，長久以來的治安滿意度更是名列前茅。尤其這回檢警成功將毒品阻絕於境外，守護我們的美好家園，表示感謝。

陳光復說，為體恤警消人員辛勞，在議會與縣府合力努力下，107年1月起每人每月超勤加班費，津貼由新台幣1萬4000元調高至1萬7000元，比北高直轄市每月增加3000元，期望這樣的小確幸能讓警消同仁實質受惠。

陳家欽今天抵澎致贈破案獎金，也到澎湖縣警察局慰勤，提示當前治安工作重點，並與陳光復就轄內風土民情及交通、治安狀況會談。106122

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