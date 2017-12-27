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國道花博旅驛 宣傳花博行銷農特產

發稿時間：2017/12/27 16:10

最新更新：2017/12/27 16:43

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台中市農業局27日在泰安服務區舉辦「國道花博旅驛」開幕記者會，看準國道服務區百萬人流車潮，除宣傳花博也期盼增加台中優質農特產品的能見度。中央社記者趙麗妍攝　106年12月27日台中市農業局27日在泰安服務區舉辦「國道花博旅驛」開幕記者會，看準國道服務區百萬人流車潮，除宣傳花博也期盼增加台中優質農特產品的能見度。中央社記者趙麗妍攝　106年12月27日

（中央社記者趙麗妍台中27日電）看準國道服務區百萬人流車潮，台中市政府在泰安服務區設置「國道花博旅驛」，除向國道用路人宣傳花博外，也期盼增加台中優質農特產品的能見度。

台中市農業局今天上午在國道1號泰安服務區南站舉辦「國道花博旅驛」開幕記者會，許多小朋友裝扮成花朵、馬兒、香菇帶來可愛舞蹈，揭開記者會序幕。

台中市農業局長王俊雄表示，2018台中世界花卉博覽會進入倒數，看準國道服務區百萬流量的人潮是行銷花博最佳地點，且國道1號泰安服務區南站是進入花博的前哨站，因此規劃「國道花博旅驛」。

南仁湖副董事長鄭宜芳表示，12月在國道11個服務銷售台中椪柑，2週即售出8公噸，在國道販售農產相當辛苦，但只要產品好，用路人購買後會持續回流。

王俊雄指出，「國道花博旅驛」館內展出前往花博三大展區的交通、場館主題、周邊旅遊、石虎保育等資訊，以懶人包方式簡潔呈現，還設立「台中農好禮」特區，展示台中市農特產品。

王俊雄說，2019東亞青年運動會、2020世界蘭花展將陸續在台中市登場，花博結束，擬將「國道花博旅驛」的內容物改裝，置入東亞青年運動會、世界蘭花展的物件，讓旅驛可繼續發揮宣傳效用。1061227

台中市農業局長王俊雄（圖）指出，「國道花博旅驛」館內展出前往花博三大展區的交通、場館主題、周邊旅遊、石虎保育等資訊，還設立台中市農特產品區。中央社記者趙麗妍攝　106年12月27日台中市農業局長王俊雄（圖）指出，「國道花博旅驛」館內展出前往花博三大展區的交通、場館主題、周邊旅遊、石虎保育等資訊，還設立台中市農特產品區。中央社記者趙麗妍攝　106年12月27日
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