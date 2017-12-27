跨年 高市禁販帶發光氣球及管制空拍機

(中央社記者王淑芬高雄27日電)迎接新年，不少人相約跨年，為確保活動安全，高雄市嚴禁施放信號彈、管制未申請的空拍機，警方也加強取締販售發光氣球等流動攤販，違者依公共危險罪嫌送辦。



高雄跨年活動有兩場，分別是在義大世界的「2018紫耀義大‧義享就樂」，還有「2018高雄夢時代跨年派對」，兩場活動已經展開場佈。



為維護跨年晚會場域的安全，市警局保安科今天指出，將會加強警力巡查維安，如果發現民眾有攜帶發光氣球或其他危險物品進入會場等牴觸規定者，依公共危險罪嫌送辦。



市府鼓勵民眾多搭乘大眾運輸降低空污，當天全時段市區公車、公路客運及輕軌可免費搭乘。



為服務民眾跨年，高雄捷運於12月31日延長營運時間到翌日凌晨2時，另為方便參加元旦升旗者，元月1日也提早發車，紅線南岡山站最早班5時10分；至於輕軌系統營運服務時間為早上7時到元月1日凌晨1時30分。



為縮短民眾候車時間，高捷將加密班距，約3分鐘發車一班；同時考量乘客人潮多，輕軌C5夢時代站全日不開放上、下車，請乘客於C4凱旋中華站進出。



至於要到義大世界跨年的民眾，可利用客運接駁，義大客運於中午12時就啟動永達技術學院仁武分校臨時停車場免費接駁車到跨年會場。1061227