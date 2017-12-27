/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 役政署桃園國際機場金元萱多益
>rss

龍鑾潭雁鴨季 墾管處假日辦賞鳥

發稿時間：2017/12/27 17:12

最新更新：2017/12/27 17:44

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
墾丁龍鑾潭雁鴨季展開，目前是高峰期，潭面上滿佈雁鴨。墾管處即日起至107年2月11日，假日都舉辦賞鳥活動。（墾管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真　106年12月27日墾丁龍鑾潭雁鴨季展開，目前是高峰期，潭面上滿佈雁鴨。墾管處即日起至107年2月11日，假日都舉辦賞鳥活動。（墾管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真　106年12月27日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）邁入歲末12月，墾丁龍鑾潭及周邊濕地是來自北方大批候鳥的活動舞台，目前已有鳳頭潛鴨等15種左右的雁鴨在龍鑾潭渡冬，墾管處即日起至明年2月11日，假日都舉辦賞鳥活動。

屏東野鳥學會受墾管處委託，12月17日才完成龍鑾潭雁鴨及水鳥的調查，會員劉川表示，雁鴨從每年10月開始陸續從北方到龍鑾潭渡冬，隔年2月陸續返北，目前是雁鴨和渡冬水鳥到來的高峰期。

劉川表示，目前飛到龍鑾潭的雁鴨有鳳頭潛鴨、花嘴鴨、小水鴨、琵嘴鴨、白眉鴨、赤頸鴨、尖尾鴨等約15種左右，數量約500多隻，和往年差不多，龍鑾潭是國內能見到渡冬雁鴨種類及數量最多的區域。

另外，目前龍鑾潭區水中或陸上，能見到的鳥類和水鳥約有75-80種左右，非常豐富，魚鷹、鸕鶿及幾種神出鬼沒的渡冬猛禽，使得龍鑾潭上空更顯熱鬧。

墾丁國家公園管理處表示，龍鑾潭寬廣的水面和草澤，提供鳥類絕佳的棲息及覓食環境，吸引渡冬的北國水禽度過寒冬並在這裡換羽，可說是南台灣「鳥類的天堂樂園」。

即日起至明年2月11日止，墾管處利用星期假日舉辦「龍鑾潭水鳥季」系列活動，有賞鳥駐點解說、水鳥摺紙及DIY水鳥襪偶、捏麵鴨 及DIY烤小鴨、闖關遊戲等活動。1061227

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP