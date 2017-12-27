/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 役政署桃園國際機場金元萱多益
>rss

世大運組裝游泳池 北市：由體育署協調

發稿時間：2017/12/27 17:14

最新更新：2017/12/27 17:14

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者游凱翔、梁珮綺台北27日電）桃園市長鄭文燦以無法確保施工品質為由，婉拒世大運組裝式游泳池。台北市政府發言人劉奕霆回應，尊重桃園市決定，目前產權已移交給教育部體育署，後續由體育署協調。

世大運造價新台幣1.78億元的2座組裝式游泳池原訂送給桃園市政府，也編列預算準備興建周邊設施，但鄭文燦今天在市政會議中，以無法確保施工品質、成本過高、擔憂維護不易為由，婉拒中央撥用的這項禮物。

劉奕霆回應，尊重桃園市府的決定，目前產權已移交到教育部體育署，後續會請體育署協調。

劉奕霆說，台北市有編預算協助桃園組裝游泳池，而針對游泳池留在桃園市府一事，當時台北市政府、桃園市府、體育署3方簽約，桃園市府若不接受，確實違約。

台北市政府工務局長彭振聲接受中央社訪問時表示，組裝式游泳池在世大運結束後便拆卸裝櫃，當時桃園市、體育署與台北市副秘書長薛春明曾簽訂三方合約，訂定1.78億元造價的游泳池中，其中3000萬元用於拆卸、並在桃園重組。

但問題在於，彭振聲指出，後來桃園認為此游泳池的組裝涉及技術高門檻，恐沒有專業能力組裝、後續修繕，加上原本要落腳的學校並沒有頂棚，校方也沒有經費興建，因此未執行。至於是否有單位願意接手游泳池、以及違約問題，交由體育署處理。1061227

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP