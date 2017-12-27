藍委要求收回出包月曆 中市府：可更換

台中市政府近期發送明年月曆，有民眾發現部分頁數重複、缺頁，國民黨籍立委盧秀燕（右）27日要求台中市政府回收處理；市府農業局說，民眾可攜錯誤月曆來更換。（立委盧秀燕服務處提供）中央社記者蘇木春傳真 106年12月27日

（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市政府發送明年度月曆，有民眾發現部分頁數重複、缺頁，立委盧秀燕認為市府在監督、驗收上有問題，要求台中市政府回收處理；市府農業局表示，民眾可攜錯誤的月曆來更換。



台中市政府今天發布新聞稿表示，台中市農業局委託后里農會印製3萬本水果月曆，其中一批約300本，因廠商手工裝訂錯誤，導致有月份消失的狀況，后里區農會依據契約向廠商扣款，民眾也可攜錯誤的月曆到市府更換。



台中市政府印製明年度月曆，內容卻多印2個9月、少印11月。中國國民黨籍立法委員盧秀燕27日召開記者會，表示出錯的月曆數量還不少，每一份月曆都是民脂民膏，「中央政府因為護照事件螺絲掉滿地，台中市長林佳龍帶領的市政府螺絲也掉滿地」。



盧秀燕說，月曆印錯是很離譜的事，代表市府在監督、驗收上有問題，重印預算是算誰的，應該要好好反省，也要跟人民道歉，且月曆不是每戶都有，發送是否公平都要檢討。



台中市議員陳政顯表示，他也接獲里長跟民眾反映月曆印錯，明年表定11月是選舉月「難道市長害怕選舉嗎？」出錯要趕快抽回來換新的，向市民道歉，該究責要究責，不要浪費民眾的血汗錢。



台中市農業局回應，2018台中世界花博將在后里舉辦，市府補助后里區農會新台幣360萬元，委託廠商印製水果月曆，其中3萬本交由市府分送，農業局也透過民眾洽公、區公所、民意代表與花毯節活動發送。



農業局指出，民眾若拿到裝訂錯誤的月曆，可攜帶錯誤的月曆到台灣大道市政大樓與陽明市政大樓聯合服務中心更換。1061227