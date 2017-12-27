北市設公園狗活動區 元旦起民眾可推薦

（中央社記者黃麗芸台北27日電）北市飼主又多個遛狗好去處，台北市動保處今天表示，年底將推出第三個狗活動區「至善公園」，且為鼓勵民間響應，「台北市民間推動設置公園狗活動區要點」元旦上路。



台北市動保處今天發布新聞稿表示，台北市政府自民國104年起推動公園設置狗活動區，經獲得里鄰長和居民支持，陸續分別完成中正區華山公園狗活動區及文山區萬興狗活動區。



此外，預計今年底將完成士林區至善公園（福林）狗活動區設置，全市共計有3處狗活動區。



動保處處長嚴一峯表示，經參考國外設置經驗，公園狗活動區除提供犬隻與飼主和其他犬隻互動、建立情誼所需空間外，可藉此矯正犬隻偏差行為，以及提升飼主責任和動物保護觀念。



嚴一峯說，動保處自104年至106年期間，會勘建議設置地點40次及拜訪地方28次，迄今完成3處公園狗活動區選址作業。



他認為，公園狗活動區成功設置條件取決於地方民意支持，由於陸續接獲民眾陳情和建議，希望能在居住社區附近設置狗狗活動空間，因此新增鼓勵民間主動提案設置機制，昨天公告訂定「台北市民間推動設置公園狗活動區要點」，並預訂於明年1月1日起實施。



其中，狗活動區最小設置面積須達300平方公尺；建議同時設置大犬區及小犬區者，合計最小設置面積須達700平方公尺。



動保處表示，未來民間團體或市民可透過里辦公處提案，在北市既有公園內設置狗活動區，提供犬隻自由活動空間，並減少公園內人、車、犬互相干擾的情形，民間提案將由動保處、北市公園處及相關單位會勘，以及舉行里民說明會後，作成審核結果，通過的提案會再行編列預算規劃施作。



「台北市民間推動設置公園狗活動區要點」要點還開放提案單位認養公園狗活動區，委託民間維護及管理共同營造北市動物友善空間。1061227