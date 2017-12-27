/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 役政署桃園國際機場金元萱多益
>rss

利他助人不遺餘力 新住民生一圓大學夢

發稿時間：2017/12/27 18:05

最新更新：2017/12/27 18:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
桃園市光啟高中普通科學生姚道順（中），家境雖不寬裕，卻時常擔任志工，今年順利錄取台大，光啟高中董事長黃東榮（右2）代表光啟文教基金會致贈新台幣5萬元獎學金給姚道順。中央社記者吳睿騏桃園攝　106年12月27日桃園市光啟高中普通科學生姚道順（中），家境雖不寬裕，卻時常擔任志工，今年順利錄取台大，光啟高中董事長黃東榮（右2）代表光啟文教基金會致贈新台幣5萬元獎學金給姚道順。中央社記者吳睿騏桃園攝　106年12月27日

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市光啟高中普通科學生姚道順，今年報考台灣大學希望入學學士班，順利錄取工商管理學系科技管理組，一圓升學夢的他表示，將朝管理職務發展，並繼續擔任志工幫助更多人。

姚道順今天受訪表示，出生於菲律賓的他，小學二年級跟隨父母親輾轉來台，雖然家境並不寬裕，但為了認識更多朋友，同時透過自己微薄的力量幫助他人，小學三年級起他就在南崁教會擔任免費國小課輔志工。

zoom in 桃園市光啟高中普通科學生姚道順，今年透過希望入學，順利錄取台灣大學工商管理學系科技管理組。他表示，將朝管理職務發展，並繼續擔任志工幫助更多人。（姚道順提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　106年12月27日桃園市光啟高中普通科學生姚道順，今年透過希望入學，順利錄取台灣大學工商管理學系科技管理組。他表示，將朝管理職務發展，並繼續擔任志工幫助更多人。（姚道順提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　106年12月27日

姚道順表示，國中畢業後為分擔家計選擇高職電商科就讀，不過考量到未來升學管道及發展，在與父母討論後，他毅然決然的轉學至光啟高中普通科，期望透過學校「精緻化」與「統包式」教學方法及輔導，一圓自己的升學夢。

他說，自己從小就喜歡研究，透過學校提供的指導、設備及資金贊助，常常與同學擬定題目參加各種科展，更拿下桃竹苗區特優獎牌及全國佳作肯定，這些付出更讓自己獲得台灣大學的青睞，順利錄取工商管理學系科技管理組，未來則朝向管理職務發展。

光啟高中董事長黃東榮代表光啟文教基金會致贈新台幣5萬元獎學金給姚道順，黃東榮說，目前台灣升大學管道豐富多元，學校透過小班教學和導師群協助輔導，更能照顧到每位同學的升學發展，姚道順在學期間無論校內外參賽獲獎、熱心公益事務，在學業品性都深獲師長讚許，也是光啟高中學生們的最佳典範。1061227

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP