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陸企員工巡禮金門漁村 兩岸觀光新選項

發稿時間：2017/12/27 18:59

最新更新：2017/12/27 18:59

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（中央社記者黃慧敏金門縣27日電）兩岸觀光有了新選項，86名大陸企業員工來到金門「團訓」，今天首次體驗擎蚵和淨灘，並在古色古香的李氏宗祠內享用在地風味餐，大家對金門獨特的漁鄉文化留下難忘回憶。

金門縣水產試驗所所長楊文璽表示，在台灣休閒漁業發展協會牽線下，水試所規劃了3天2夜的「漁村產業經營與創新實務工作假期」，邀請福州新天會展企業到金門「團訓」，來一趟全新的旅遊經驗。

團員昨天抵達金門，今天來到古寧頭北山海岸，兵分兩路，有人下海體驗擎蚵，直呼有趣；也有人在岸邊淨灘，不一會兒就清理出保麗龍、鋁箔包等垃圾，大家把垃圾放在腳前拍照「存證」。一位黃姓員工笑說，來金門淨灘是「應該的」，因為「不少垃圾是從我們那邊漂過來的」。

隨後，團員來到李氏宗祠享受在地風味餐，古崗、碧山、成功和古寧頭4個漁村社區展售在地特產，大家爭相搶購。其中，金沙鎮碧山社區近來推動在地烘焙咖啡，獲得不少新天員工青睞。張先生一口氣買了4包咖啡豆，他說，這是緣分；同是「嗜啡族」的王小姐也採購了不少。

金門縣副縣長吳成典前來歡迎這批賓客，他說，金門雖小但有特色，請新天員工把金門當家鄉，以後常來金門，感受特有的風土民情。

新天員工多數來自福州，還有人從上海和北京遠道而來。經過2天的體驗，新天企業總經理郭峰表示，他和員工在金門之行體驗了許多第一次，無論是擎蚵，或是在富有中華文化氛圍的祠堂內共聚一堂，都頗有陶淵明「採菊東籬下」的意境，相信大家一定留下難忘的回憶。

郭峰還代表員工接受水試所頒發「完成證書」，證明他們完成了漁村巡禮、擎蚵體驗和淨灘。

楊文璽說，金門的漁村和台灣、大陸都不同，歡迎大家一起來領略這裡才有的漁鄉風情。他希望除了大陸企業，台灣的公司團體也能以金門為工作假期的首選地點。1061227

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