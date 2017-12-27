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桃園婉拒世大運泳池 體育署：扛協調責任

發稿時間：2017/12/27 21:19

最新更新：2017/12/27 21:19

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（中央社記者李晉緯、吳睿騏27日電）桃園市今天婉拒接受世大運使用的組裝式游泳池，台北市政府回應後續由體育署協調。署長林德福說，會先去瞭解一下情況，體育署會扛起協調責任，桃園市府說依規定解除協議。

桃園市長鄭文燦今天在市政會議上，提出婉拒組裝式游泳池的說法，桃園市政府下午再度發表聲明，強調一切依程序規定解除協議。

台北世界大學運動會使用兩座造價共新台幣1.78億元的組裝式游泳池，在世大運後原訂送給桃園市政府，也編列預算準備興建周邊設施，但鄭文燦以無法確保施工品質、成本過高、擔憂維護不易為由，婉拒中央撥用的這項禮物。

台北市政府發言人劉奕霆回應，「尊重桃園市府的決定」，並提到目前產權已移交到教育部體育署，後續會請體育署協調。

林德福今晚接受中央社記者訪問時表示，體育署一定會出面協調，但是這是今天才發生的事，所以目前沒有如何處理的備案。

面對突如其來的問題，林德福認為要有更多資訊，像是首先要估算一下，將來包括拆卸、組裝、維護等費用需要多少，「不然人家也不敢要」。

對於泳池將何去何從，林德福說：「才用過一次而已，一定會找到去路」，在桃園婉拒的情況下，是要再徵詢一次，看哪裡需要這座泳池，或是該把泳池移到何處，做為國家選手訓練等用途，都可以研究，但會和桃園、台北開會討論看看，不論如何「我們一定會來研議。」

桃園市政府今天下午發布新聞稿表示，教育部體育署曾於9月召開協調會，決議二次組裝地點為桃園市立平鎮高中及大園國際高中。而契約第四階段（即二次組裝）部分，台北市政府工務局大地工程處、桃園市政府體育局及廠商三方並無共識。

桃園市政府表示，直到11月8日台北市政府工務局大地工程處、廠商及桃園市政府工務局才簽定三方協議，決議第四階段由桃園市工務局進行驗收及保固查驗。但契約書也載明爭議事項如涉及北市府工務局履約部分，由北市府工務局協助桃園市工務局處理。因此，桃園市得依程序規定解除協議。

桃園市政府表示，泳池的組合、拆卸和重組費用，連同材料費包含在世大運合約中，費用高達新台幣6764萬元。市府未參與前段組合、拆卸階段，無從瞭解當時狀況，對於能否確實履約、確保工程品質等風險移轉沒有明確把握。

桃園市政府表示，維修零件材質、規格特殊，供應代理商恐有壟斷性，加上後續維修保養成本過高，以及造成學校維護管理經費擴增等因素，造成難以永續經營游泳池，都是桃園市政府婉謝移轉接收的重要考量。

考量平鎮高中及大園國際高中游泳教學及附近市民使用需求，桃園市政府表示，將由體育局和大園國際高中保留編列的1億1000萬元預算，興建2座傳統式游泳池。不足經費由教育局追加編列。至於原先三方協議的契約書部分，市府將依程序提出解約。1061227

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