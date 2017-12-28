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24節氣交趾陶版 妝點嘉義300年道將圳

發稿時間：2017/12/28 12:56

最新更新：2017/12/28 13:15

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嘉義市興嘉國小師生創作以24節氣為主題的交趾陶版，鑲嵌在道將圳旁的水泥椅上，希望讓社區居民在等待、休憩時，與古圳產生更實際的連結。（嘉義市文化局提供）中央社記者江俊亮傳真　106年12月28日嘉義市興嘉國小師生創作以24節氣為主題的交趾陶版，鑲嵌在道將圳旁的水泥椅上，希望讓社區居民在等待、休憩時，與古圳產生更實際的連結。（嘉義市文化局提供）中央社記者江俊亮傳真　106年12月28日

（中央社記者江俊亮嘉義市28日電）嘉義市道將圳是300多年前興建的灌溉渠道，位於圳旁的興嘉國小為了喚起人與古圳的對話，由師生共同創作交趾陶版鑲嵌在水泥椅上，今天舉行作品揭幕儀式。

興嘉國小校長朱麗乖受訪表示，將軍圳是清康熙26年（西元1687年），由福建水師提督施琅引八掌溪水興築的水利工程，主要由「道爺圳」與「將軍圳」合併而成，因此各取一字而稱為「道將圳」。

朱麗乖指出，道將圳是台灣在清朝時期最早開鑿的水利工程之一，興嘉國小近年來將道將圳納入課程，希望學童以道將圳為媒介，進而對這塊土地產生更多的情感聯結。

她說，興嘉國小師生及家長每日行經道將圳時，通常僅短暫停留，使得這條古圳與居民的互動變得短暫、缺乏情感。在學校教師的發想下，向市府文化局申請經費，邀請交趾陶藝師高枝明指導師生共創交趾陶版。

由於道將圳是台灣早期的農田水利設施，而「節氣」對農民相當重要，因此師生藉由道將圳與節氣的關係，創作出以24節氣為主題的交趾陶版，鑲嵌在道將圳旁的水泥椅上，希望讓師生、家長與社區居民在等待、休憩時，與古圳產生更實際的連結。1061228

嘉義市興嘉國小28日為道將圳24節氣交趾陶版裝置藝術揭幕，希望藉此喚起人與古圳的對話。右3為交趾陶藝師高枝明。（嘉義市文化局提供）中央社記者江俊亮傳真　106年12月28日嘉義市興嘉國小28日為道將圳24節氣交趾陶版裝置藝術揭幕，希望藉此喚起人與古圳的對話。右3為交趾陶藝師高枝明。（嘉義市文化局提供）中央社記者江俊亮傳真　106年12月28日
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