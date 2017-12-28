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關鍵字： 周子瑜註冊率跨年役政署
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不滿中火與中龍空污 和美居民電廠前陳情

發稿時間：2017/12/28 13:40

最新更新：2017/12/28 14:45

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彰化縣和美鎮居民不滿台中火力發電廠與中龍鋼鐵產生空污，28日由鎮長阮厚爵率領超過2000人前往中火陳情，並遞交陳情書。中央社記者蘇木春攝　106年12月28日彰化縣和美鎮居民不滿台中火力發電廠與中龍鋼鐵產生空污，28日由鎮長阮厚爵率領超過2000人前往中火陳情，並遞交陳情書。中央社記者蘇木春攝　106年12月28日

（中央社記者蘇木春台中28日電）彰化縣和美鎮居民不滿台中火力發電廠與中龍鋼鐵產生空污，今天由鎮長阮厚爵率領超過2000人前往中火陳情，並遞交陳情書，居民揚言若3個月未改善，會再到場抗議。

台電公司今天發布新聞稿表示，減燃煤部分台中市政府已核定減煤達500萬噸，台中發電廠已進行多項重大改善計劃，台電會負起更大責任，加快腳步改善。

中龍鋼鐵公司表示，當環保局發布空氣不良預警時，將進行因應防制措施，三級嚴重惡化減排10%、二級減排20%、一級減排40%，共同為改善空氣品質努力。

彰化縣和美鎮公所、鎮民代表會、鎮農會與里辦公室共同發起「減燃煤反空污，還我藍天」陳情活動，今天動員超過2000人分乘50輛遊覽車，到台中市龍井區的台中火力發電廠外拉起白布條抗議。

阮厚爵表示，中火與中龍鋼鐵造成空污，和美鎮位於下風處，造成居民肺腺癌、呼吸道疾病激增，要求中火立即減少燃煤發電量，改用天然氣發電機，增加和美地區空氣品質監測站，一旦空氣指標超標就要降載。

阮厚爵指出，中龍鋼鐵的總懸浮微粒排放量，造成和美地區看不到藍天、危害農作物生長，若3個月後空污問題沒有改善，會與居民再次到場抗議。

立委王惠美表示，彰化縣二林空氣品質監測站測出，一年就有252天在污染的環境當中，居民拒絕當二等公民，不要用肺發電。

台電公司表示，和美鎮已設置空氣品質監測站在和美實驗學校屋頂上。台中發電廠已進行多項重大改善計劃，包括1到4號機空污改善計劃、5到10機氮氧化物改善計劃、興建室內煤倉等。

中龍鋼鐵公司表示，環保項目投資累計金額達新台幣170億元，並回收自產爐氣做為製程燃料及發電使用，降低台電公司發電負荷。此外，強化道路洗掃、堆置場噴灑水等空污改善措施。1061228

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