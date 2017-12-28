/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周子瑜註冊率跨年役政署
>rss

金門生命線3週年 理事長加入志工行列

發稿時間：2017/12/28 13:59

最新更新：2017/12/28 14:18

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
社團法人金門縣生命線協會最近舉行第2屆第2次會員大會，理事長許雪芳（前中）率會員和志工宣讀生命線宣言，立定心志要不計報酬幫助他人。中央社記者黃慧敏攝　106年12月28日社團法人金門縣生命線協會最近舉行第2屆第2次會員大會，理事長許雪芳（前中）率會員和志工宣讀生命線宣言，立定心志要不計報酬幫助他人。中央社記者黃慧敏攝　106年12月28日

（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）金門生命線3歲了，協談個案數從去年的199通有效電話到今年11月底的699通，整整增加了3倍。生命線協會理事長許雪芳感謝所有協談志工，並表示，明年起她也要加入志工行列。

社團法人金門縣生命線協會最近舉行第2屆第2次會員大會，所有會員先站立宣讀生命線宣言，立定心志要不計報酬幫助他人；宣言指出，人人都有與生俱來的價值權利，以實現自尊與真善美的人生；「仁愛是我們服務的出發點，公義是我們服務的最終目標」。

許雪芳致詞時表示，走過3年，生命線在各項服務已突破原有規模，以最少的人力，發揮最大的效益。她指出，生命線協談個案數從去年的199通有效電話，到今年11月底的699通。

而且，許雪芳指出，生命線在危機個案處理上也發揮了功能，與自殺防治網絡裡的警察局、衛生局一起救援成功，挽回了不少寶貴生命。

金門縣生命線計劃明年召募第3期志工，許雪芳表示會加入志工行列，讓生命線協談電話不斷線。她說，快50歲了，除了工作，期待能有機會服務社會，她很高興能與生命線結緣，感謝生命線讓她有服務的機會。

許雪芳說，表面上是生命線志工服務他人，其實志工得到的更多；她告訴會員和志工，「期待生命線讓我們生命不一樣，有你們真好」 。

國際生命線台灣總會理事長黃敏偉則是透過書面致詞表示，金門縣生線協會也曾接到中國大陸打來的求助電話；他期許金門生命線在啟動二代雲端系統之後，能夠妥善運用，讓生命線成金門地區守護生命的燈塔。1061228

社團法人金門縣生命線協會近日舉行第2屆第2次會員大會，理事長許雪芳（右）感謝所有協談志工，並表示從明年起也要加入志工行列。中央社記者黃慧敏攝　106年12月28日社團法人金門縣生命線協會近日舉行第2屆第2次會員大會，理事長許雪芳（右）感謝所有協談志工，並表示從明年起也要加入志工行列。中央社記者黃慧敏攝　106年12月28日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP