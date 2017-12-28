金門生命線3週年 理事長加入志工行列

社團法人金門縣生命線協會最近舉行第2屆第2次會員大會，理事長許雪芳（前中）率會員和志工宣讀生命線宣言，立定心志要不計報酬幫助他人。中央社記者黃慧敏攝 106年12月28日

（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）金門生命線3歲了，協談個案數從去年的199通有效電話到今年11月底的699通，整整增加了3倍。生命線協會理事長許雪芳感謝所有協談志工，並表示，明年起她也要加入志工行列。



社團法人金門縣生命線協會最近舉行第2屆第2次會員大會，所有會員先站立宣讀生命線宣言，立定心志要不計報酬幫助他人；宣言指出，人人都有與生俱來的價值權利，以實現自尊與真善美的人生；「仁愛是我們服務的出發點，公義是我們服務的最終目標」。



許雪芳致詞時表示，走過3年，生命線在各項服務已突破原有規模，以最少的人力，發揮最大的效益。她指出，生命線協談個案數從去年的199通有效電話，到今年11月底的699通。



而且，許雪芳指出，生命線在危機個案處理上也發揮了功能，與自殺防治網絡裡的警察局、衛生局一起救援成功，挽回了不少寶貴生命。



金門縣生命線計劃明年召募第3期志工，許雪芳表示會加入志工行列，讓生命線協談電話不斷線。她說，快50歲了，除了工作，期待能有機會服務社會，她很高興能與生命線結緣，感謝生命線讓她有服務的機會。



許雪芳說，表面上是生命線志工服務他人，其實志工得到的更多；她告訴會員和志工，「期待生命線讓我們生命不一樣，有你們真好」 。



國際生命線台灣總會理事長黃敏偉則是透過書面致詞表示，金門縣生線協會也曾接到中國大陸打來的求助電話；他期許金門生命線在啟動二代雲端系統之後，能夠妥善運用，讓生命線成金門地區守護生命的燈塔。1061228



