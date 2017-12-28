搶救20年老蓮霧 退休校長做功德當農夫

退休校長彭彬（左）為搶救20多年樹齡蓮霧樹，租下蓮霧園，從毫無經驗的門外漢開始學習種蓮霧，28日有了第一批的收成。（農糧署南區分署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年12月28日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）退休校長彭彬得知老農民要砍除155棵有20多年樹齡的老蓮霧樹，花了新台幣10萬元租下蓮霧園，自己拿鋤頭當農夫，搶救老蓮霧樹，他說，知道收成可能會不好，就當成做功德。



彭彬3年前退休，偶然機會認識在屏東縣枋寮鄉70歲的蓮霧農，得知他有6分多地蓮霧園，因自己年紀大，租給人管理，但對方疏於照顧雜草叢生，他打算租約到期後把種了20多年的蓮霧砍除。



彭彬不忍心這些超過20年樹齡的老蓮霧樹結束生命，從沒務過農的他，半年前大膽花了新台幣10萬元租下蓮霧園，雖然不被看好，但他的堅持感動很多人，租他蓮霧園的老農民幫忙找工人來除草，教他如何修剪枝條，如何套袋，並把枝條粉碎後混入泥土當肥料，抑制雜草生長，連鄰田農友都來幫忙施肥。



為專心照顧蓮霧，彭彬索性住到果園裡，也享受農村恬靜及農夫生活，彭彬的太太及在劇團表演的兒子閒暇時也幫忙割草，雖然蓮霧園不是主要收入，但彭彬卻花許多時間照顧，他以最友善方式耕作，施用有機肥不灑除草劑，讓這155棵蓮霧樹延續生命和價值。



今天，是他親手管理蓮霧園後的第一批收成，因為自己還是生手，老農民幫他叫了2名工人協助採收，共採收約100公斤，已被朋友訂光，彭彬說，口感他不敢說，因為沒有和別人的蓮霧比較，但甜度「真的很甜」。



彭彬表示，種蓮霧真的很忙，幾乎一整天都被綁在果園，每天早上眼睛一睜開，就開始忙果園的事，但心情愉快就會覺得種得很開心，第一次收成並且販售自己手中種出來的蓮霧，很有成就感。



農糧署南區分署長姚志旺表示，枋寮是黑珍珠蓮霧的產地，蓮霧向來是枋寮人的驕傲，近來因栽種成本增加，而且易受氣候影響，不少人紛紛砍除蓮霧改種愛文芒果或香蕉、芭樂等，枋寮蓮霧面積最多時有700多公頃，現在大約只剩360公頃上下。1061228