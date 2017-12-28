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關鍵字： 周子瑜註冊率跨年役政署
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打造日本忘年會 重現歌舞伎美學

發稿時間：2017/12/28 16:08

最新更新：2017/12/28 17:34

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「西川淑敏西川流日本舞踊」是台中市第一家日本傳統舞踊，創辦人西川淑敏28日帶領學生在台中市西區一家擁有白牆黑瓦的日式傳統建築中，重現日本忘年會的場景。中央社記者郝雪卿攝　106年12月28日「西川淑敏西川流日本舞踊」是台中市第一家日本傳統舞踊，創辦人西川淑敏28日帶領學生在台中市西區一家擁有白牆黑瓦的日式傳統建築中，重現日本忘年會的場景。中央社記者郝雪卿攝　106年12月28日

（中央社記者郝雪卿台中28日電）忘年會是日本人在歲末年終喝酒慶祝、迎接新年到來的聚會，台中市今天就有一場傳統日本舞與沖繩三線琴的演出，打造日本忘年會，重現歌舞伎美學。

「西川淑敏西川流日本舞踊」是台中市第一家日本傳統舞踊，創辦人西川淑敏舉手投足充滿優雅韻味，且擁有日本五大流派西川流的師範證照，回台後致力發揚傳統日本舞，今天她帶領學生在台中市西區一家擁有白牆黑瓦的日式傳統建築中，重現日本忘年會的場景。

西川淑敏表示，自己不常在外演出，但這個已有30年的日本傳統建築及庭園，很有日式懷舊氛圍，於是帶領學生前來演出，還搭配台灣知名三線師傅曾健裕表演的日本沖繩三線琴，在這裡重現日本忘年會歌舞伎的情境，到明年2月14日為止，她將於每週四、週六晚上到此演出。

西川淑敏指出，她很希望能讓更多人了解傳統日本舞，不只學舞，還要學習美姿、美儀及花道等，她在日本看到很多80、90多歲的老太太仍然在跳日本舞，而且儀態間流露出自信及風韻，如今台灣的銀髮族愈來愈多，很適合來學習。

在台中市西區經營日式料理已30年的業者洪強森表示，西區在日據時代被稱為「大和村」，是日本高官顯貴居住的區域，當年朱門玉戶冠蓋雲集，所以這一區也是台中日本料理的發源地，只是隨著商圈沒落，許多老式建築物被改建成大樓，漸漸失去原有的日式風華，只剩下幾間老字號日式料理店，讓老台中人緬懷過往。1061228

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