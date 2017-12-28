新書透光的暗暝 收錄政治受難者歷史

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市文化局持續投入台中地區白色恐怖時期政治受難者口述歷史處理及記錄，今天發表新書「透光的暗暝」，副市長張光瑤今天邀來書中主角或家屬，致贈新書紀念。



文化局今天在市府舉行「透光的暗暝」新書發表會，張光瑤在文化局長王志誠陪同下出席，並將新書贈予出席的政治受難者、家屬及相關人士，表達對這些人權前輩的敬意。



文化局表示，台灣在追求轉型正義的過程中，釐清白色恐怖時期的政治迫害是基本工作，文化局持續投入台中地區白色恐怖時期政治受難者的口述歷史整理和記錄，繼出版「因為黑暗，所以我們穿越」及「黯到盡處，看見光」後，今天再發表新書「透光的暗暝」，收錄15篇17名政治受難者的歷史故事，進一步還原歷史真相，也使台中市的人權更往前邁進。



張光瑤表示，市府出版這3本書很有價值，許多人對歷史沒有很了解，在看完後讓大家知道社會如何演進，民主得來不易，過程必須付出代價，也因為經歷過困難，社會才會越來越好，希望藉由書籍出版，能給過去的人交代，也給活著的人安慰，社會並沒有將他們忘記，期盼台灣越來越好。



「透光的暗暝」收錄的政治受難者故事，包括古瑞雲、呂煥章、謝一誠、王乃信、蔡寬裕、張經魁、陳博文及紀萬生等人。



「透光的暗暝」主編陳彥彬表示，客家硬頸前輩古瑞雲在二二八事件後逃出台灣，在中國大陸顛沛流離過一生，但古瑞雲始終不願低頭；今年高齡91歲的謝一誠，二二八事件發生當年在九份做小生意，聽聞後趕回台中加入抗暴，協助運輸武器，被關3年多。1061228