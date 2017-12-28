田寮河岸東明路分段拆遷 闢建廊帶公園

基隆市長林右昌28日視察田寮河岸第二工區闢建拆除作業表示，農曆年後會進行第三波拆除，田寮河岸未來將串接成為廊帶公園，營造宜居水岸生活環境。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 106年12月28日

（中央社記者王朝鈺基隆市28日電）基隆市長林右昌今天下午前往福虎橋東明路側，視察田寮河岸第二工區闢建拆除作業表示，農曆年後會進行第三波拆除，田寮河岸未來將串接成為廊帶公園，營造宜居水岸生活環境。



林右昌說，田寮河岸東明路段先前已完成5戶拆遷作業，12月間完成相關徵收程序後，今天進行第二波拆除，其餘預計農曆年後拆除，延宕已久的拆遷問題將獲得解決。



工務處發布新聞稿指出，這次拆除分2段施作，第一段先拆東明路186號至190號，第二段則從東明路162號至184號，至於東明路152號至160號合法戶，因仍有部分住戶還沒找到適合的房屋，已請社會處協助安置，預計農曆年後可拆除，全案將在明年3月底前完成拆除作業取得用地。



工務處表示，闢建工程完成後，田寮河畔人行道串連計畫將更趨完整，人車也可有效分流，河畔公園除將增加休憩廣場外，也會一併改善照明設備，另配合水環境改善等計畫，將可解決田寮河水患及水質問題，營造宜居生活環境。1061228