球星醫護推聯名桌曆 義賣培植棒球小將

中華職棒Lamigo桃猿隊與壢新醫院28日發表2018聯名桌曆，聯名桌曆由壢新醫院策畫製作，並由林泓育（左2）、詹智堯（右）、王柏融（右2）及藍寅倫（左4）等Lamigo人氣球星輪番上陣。中央社記者吳睿騏桃園攝 106年12月28日

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）中華職棒Lamigo桃猿隊與壢新醫院今天發表2018聯名桌曆，並舉辦球員見面會及公益義賣活動，所得將全數捐助「徐生明棒球發展協會」，培植偏鄉小球員，讓台灣棒球發展向下扎根。



Lamigo桃猿隊球員林泓育今天受訪表示，很榮幸能參加這個活動，球員總有一天會變老，棒球界需要更多新血加入，透過義賣捐助方式，代代培育傳承，台灣的棒球運動才能永續發展。



球員藍寅倫表示，自己小時候也是在資源匱乏的環境下打棒球，有了教練和家長四處奔走爭取經費，今天才成為職棒選手，能透過義賣回饋幫助小球員，他覺得很有意義，也期勉小球員要堅持努力。



壢新醫院院長黃忠智指出，這次首度嘗試的聯名桌曆由壢新醫院策畫製作，除了林泓育、詹智堯、王柏融及藍寅倫等12位Lamigo人氣球星外，還有壢新醫院的醫師、護理師、社工師及行政人員入鏡，期望透過照片帶給民眾健康又有活力的感受。



黃忠智表示，這份聯名桌曆首刷2000份，每份售價新台幣390元，壢新醫院將把義賣所得全數捐出給「徐生明棒球發展協會」，培植更多的小小棒球員，為台灣棒球活動增添新血。1061228





桃園壢新醫院策畫製作聯名桌曆，除了與Lamigo桃猿隊人氣球星合作，壢新醫院的醫師、護理師、社工師及行政人員也入鏡，期望透過照片帶給民眾健康又有活力的感受。中央社記者吳睿騏桃園攝 106年12月28日