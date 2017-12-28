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捨公家職缺 林怡樓成培育金魚達人

發稿時間：2017/12/28 20:10

最新更新：2017/12/28 20:21

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苗栗青年林怡樓（圖）引進泰國獅頭金魚自行配種繁殖，日前以自創品牌金魚在泰國參展比賽獲獎。（林怡樓提供）中央社記者管瑞平傳真　106年12月28日苗栗青年林怡樓（圖）引進泰國獅頭金魚自行配種繁殖，日前以自創品牌金魚在泰國參展比賽獲獎。（林怡樓提供）中央社記者管瑞平傳真　106年12月28日

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗青年林怡樓熱衷水產養殖，一年多前毅然辭去縣府約聘職務，投入培育繁殖觀賞用金魚，日前以自創品牌獅頭金魚在泰國參展比賽獲獎，平均年收近新台幣百萬元，一圓創業夢。

「想趁年輕闖一闖」37歲的林怡樓，退伍後曾做過幾年園藝工作，後因苗栗縣政府推動兩岸合作養殖大閘蟹計畫，受聘招募成為縣府約聘員工，派往大陸學習養殖大閘蟹，回國擔任技術輔導員；然而月領33K的「鐵飯碗」終究難壓抑想創業的企圖心。

一年多前，林怡樓毅然辭去縣府職務，利用家中位於公館鄉北河山區約3分地，開闢觀賞用金魚養殖場，引進泰國獅頭金魚自行配種繁殖，專心投入培育工作，目前養殖數量約3萬尾，日前他帶著10尾自創品牌魚種赴泰國參展比賽，有3尾分獲小型金魚第7、8、10名，創下台灣本土培育觀賞金魚並以自有品牌得獎首例。

林怡樓畢業於海洋大學水產養殖系，對於水產養殖有高度興趣，學以致用培育出的獅頭金魚，體型壯碩、尾鰭硬挺飄逸，透過基因配比讓花色更為多變豐富，能夠自創品牌代表台灣獲獎，讓他成就感十足。

他說，其實接觸金魚配種培育已10年，期間也歷經摸索、慘賠陣痛期，砸重金買進「泰國獅頭」種魚，不斷嘗試配種，養出不同特徵花色的觀賞金魚，但第一年是「秤斤賣，求人家買」，第2年死亡率仍然偏高，直到第3、4年存活率才提升至8、9成。

林怡樓指出，小型獅頭金魚價格從新台幣數十元到數萬元都有，除有身形、魚鰭角度、完整度及游姿等基本評鑑標準，買家的喜好也是影響價格高低的關鍵，目前為止，他賣過最高價的觀賞金魚以8000元成交。

捨棄公家職缺，林怡樓目前年總營收約可達近百萬元；然而，創業路的甘苦如人飲水，他曾為了挑魚，冬天在水池裡一泡就是8小時，建議有心想創業者「吃不了苦的別輕易嘗試」，同時，也必須具備專業素養做後盾，否則很難成功。1061228

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