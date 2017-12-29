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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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公告地價 花蓮降幅史上最大

發稿時間：2017/12/29 14:53

最新更新：2017/12/29 15:30

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花蓮縣政府日前召開花蓮縣地價及標準地價評議委員會，經委員會審議後，評定2018年公告土地現值及地價，其中公告地價大幅調降9.75%，創下花蓮縣有史以來最大降幅，也是全國調降幅度第二大。圖為花蓮市最高地價的中山路與中正路口。中央社記者李先鳳攝 106年12月29日花蓮縣政府日前召開花蓮縣地價及標準地價評議委員會，經委員會審議後，評定2018年公告土地現值及地價，其中公告地價大幅調降9.75%，創下花蓮縣有史以來最大降幅，也是全國調降幅度第二大。圖為花蓮市最高地價的中山路與中正路口。中央社記者李先鳳攝 106年12月29日

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）體恤花蓮觀光業受創，景氣寒冬，花蓮縣2018年公告土地現值及地價，其中攸關地價稅的公告地價，大幅調降9.75%，創下花蓮縣有史以來最大降幅，也是全國調降幅度第二大。

花蓮縣政府日前召開花蓮縣地價及標準地價評議委員會，經委員會審議後，評定2018年公告土地現值及地價，其中公告地價大幅調降9.75%，民眾荷包負擔可減輕不少。

縣長傅崐萁今天表示，去年520後兩岸交流中斷，花蓮觀光業面臨寒冬，遭受空前重創，因此必須體恤地方產業，願意將地方稅收、地價稅大幅降低。

傅崐萁說，這次公告地價降低幅度達9.75%，是花蓮有史以來調降幅度最高的一次，也是全國調降幅度第二大，希望和鄉親共體時艱，降低稅收來支持地方產業，希望未來兩岸能撥雲見日，地方產業能蓬勃發展。

花蓮縣各鄉鎮2018年期公告土地現值，花蓮市最高地價位於中山路與中正路口，每平方公尺單價新台幣41萬7660元，換算每坪為138萬多元；最低地價位於卓溪鄉山里西二段，每坪為89元。1061229

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