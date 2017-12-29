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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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賞鳥賞夕陽 竹市日落大道美山段開工

發稿時間：2017/12/29 15:03

最新更新：2017/12/29 17:24

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新竹市政府29日舉行「日落大道（美山段）景觀再造工程」開工典禮，新竹市長林智堅（右4）表示，這次工程將打造新入口意象，並在海堤20公尺處規劃長60公尺、寬7公尺的生態鳥島，打造香山海岸線新樣貌。中央社記者魯鋼駿攝　106年12月29日新竹市政府29日舉行「日落大道（美山段）景觀再造工程」開工典禮，新竹市長林智堅（右4）表示，這次工程將打造新入口意象，並在海堤20公尺處規劃長60公尺、寬7公尺的生態鳥島，打造香山海岸線新樣貌。中央社記者魯鋼駿攝　106年12月29日

（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）新竹市香山濕地生態資源豐富，為了讓民眾有更好的休憩環境，新竹市政府啟動「日落大道（美山段）景觀再造工程」，將拓寬舊道路、設置生態鳥島，打造賞鳥、賞夕陽的「好所在」。

新竹市政府今天舉行「日落大道（美山段）景觀再造工程」開工典禮，新竹市長林智堅受訪表示，香山的海岸線美麗，更有特殊濕地生態，市府近年推動17公里海岸線環境優化，力推「港南運河親水再造計畫」、「17公里沿線景觀改善」等，打造香山海岸線新樣貌。

林智堅指出，市府在原美山安檢所至風情海岸間的600公尺道路打造「日落大道」，吸引許多年輕朋友騎機車、腳踏車造訪，但過去入口辨識度低，進入不易，這次工程將打造新入口意象，並拆除一旁的漁會舊倉庫，增設機車停車位。

新竹市政府城市行銷處長顏章聖受訪說明，這次工程除了拓寬原美山安檢所前道路，也將於海堤20公尺處規劃長60公尺、寬7公尺的生態鳥島，以天然素材蚵殼打造「最好的距離」賞鳥秘境，供民眾以不侵擾的方式觀察生態，目標於民國107年夏天完工啟用。

顏章聖說，1700公頃的香山濕地孕育無數蝦蟹，適合水鳥棲息，根據國立清華大學「香山濕地基礎調查」，保育類黑面琵鷺過境數量從100年26隻增加到105年216隻；而特有台灣招潮蟹也急速攀升，吸引大量水鳥覓食。1061229

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