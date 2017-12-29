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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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花蓮新地標 艾美酒店上梁將帶動觀光

發稿時間：2017/12/29 16:07

最新更新：2017/12/29 17:21

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東裕集團在花蓮市占地2400多坪的東洋廣場，耗資逾新台幣50億元，打造兼具商場、百貨、度假酒店的花東新地標，29日上午舉行上梁儀式。中央社記者李先鳳攝　106年12月29日東裕集團在花蓮市占地2400多坪的東洋廣場，耗資逾新台幣50億元，打造兼具商場、百貨、度假酒店的花東新地標，29日上午舉行上梁儀式。中央社記者李先鳳攝　106年12月29日

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）將在花蓮市東洋廣場拔地而起的「潔西艾美酒店」，樓高21層，可能成為花蓮市的地標建築，今天舉行上梁儀式。縣長傅崐萁希望帶動地方觀光產業邁入另一層次。

有「河南王」之稱的東裕集團總裁王任生，在花蓮市占地2400多坪的東洋廣場，耗資逾新台幣50億元，打造兼具商場、百貨、度假酒店的花東新地標。2014年5月動土，上午舉行上梁儀式，除傅崐萁之外，前立法院長王金平、台灣觀光學院董事長柴松林、威京總部集團主席沈慶京等到場祝賀。

傅崐萁致詞表示，此為東台灣在都會區的第一個超六星級酒店，1至5樓將是購物商場，6至21樓是設備高檔的酒店，酒店完工後將可創造上千個就業機會，為花蓮帶來更多觀光人潮。

對於陸客來台減少的衝擊，王任生的女兒、卿蓬公司董事長王筱卿受訪說，各行各業都會有枯榮景的時候，對台灣、對花蓮仍具信心，相信可以把酒店做到最好。1061229

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