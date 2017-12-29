謝立功質疑球員兼裁判 籲宋瑋莉辭主委

（中央社記者王朝鈺基隆市29日電）爭取國民黨基隆市長提名的前移民署長謝立功，今天質疑身兼黨部主委的市議會議長宋瑋莉球員兼裁判，希望提名不要有黑箱作業，呼籲宋瑋莉辭去主委。



宋瑋莉受訪表示，這部分不予回應，她已向黨中央報備，請謝立功去問黨中央。



國民黨基隆市長初選，目前有前移民署長謝立功、前駐紐西蘭大使介文汲、基隆市議長宋瑋莉3人爭取提名。



謝立功舉行記者會指出，宋瑋莉這幾天的對外說法讓他心中有很多疑問，宋瑋莉一開始提到「自己和謝立功」已登記參選，昨天又說她「準備」要去登記，好像宋瑋莉之前並未登記，今天又得知明年1月2日公告登記，先後有這麼多不同說法，讓他不禁質疑。



謝立功同時宣布辭去中央黨部新住民工作委員會主委，呼籲宋瑋莉應立即辭去基隆市黨部主委，以免遭人懷疑球員兼裁判，並請黨中央遴選新主委，公平辦理黨內初選，另外，由於黨中央尚未正式公告任何初選時程訊息，宋瑋莉多次不同說法依據為何，希望不要有黑箱作業。



謝立功指出，為讓市民能了解國民黨將帶給基隆的願景，希望能舉行辯論會，邀請宋瑋莉、介文汲，就輕軌、路平、空污還有酸雨等議題公開辯論。



宋瑋莉隨後透過幕僚發出聲明指出，她兼任國民黨基隆市黨部主任委員職務，主要是在黨最艱困的時期，承擔起黨的付託與責任，至於是否辦理辯論會，黨內自有完善的初選機制，她也會依循機制參與黨內初選。



介文汲受訪則表示，辯論會應該是用在不同政黨間的候選人，同黨候選人可以各自發表看法，他傾向改以政見發表會形式舉行。1061229