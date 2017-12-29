/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
>rss

趴趴走不怕苦 就服員走動式服務受肯定

發稿時間：2017/12/29 16:23

最新更新：2017/12/29 17:21

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署就業服務員吳秀芬（圖），定期走訪廟宇、社區或火車站，以面對面方式向民眾宣導、協助民眾就業。（勞動部勞動力發展署桃竹苗竹署提供）中央社記者魯鋼駿傳真　106年12年29日勞動部勞動力發展署桃竹苗分署就業服務員吳秀芬（圖），定期走訪廟宇、社區或火車站，以面對面方式向民眾宣導、協助民眾就業。（勞動部勞動力發展署桃竹苗竹署提供）中央社記者魯鋼駿傳真　106年12年29日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣29日電）勞動部勞動力發展署桃竹苗分署就業服務員吳秀芬，為了讓更多民眾得到就業資訊，固定走訪廟宇、社區或火車站，以面對面方式宣導，堪稱不怕苦的「走動式就業服務員」。

在新竹縣新豐鄉擔任就業服務員的吳秀芬今天受訪表示，高中時她學習會計，結婚後辭去工作成為家庭主婦，但熱愛學習的她，利用時間參加地方農會舉辦的成長營、打包帶編織班等，持續為自己的未來職涯做規劃，她說「想等小孩大了，再度回到職場」。

離開職場12年，吳秀芬決定再次回到職場，但她說，當年將近40歲，找工作並不容易，所幸於民國92年時參加當時政府推動的擴大就業計畫，以1天新台幣800元薪資在新竹縣新豐鄉公所社會課工作，後來轉任成為新豐鄉就業服務員。

吳秀芬說，為了讓就業服務訊息能傳遞給更多民眾，她選擇以「走動式」服務，於初一、十五走訪廟宇，或前進社區及火車站等人潮較多的地方，把握與民眾面對面宣導的機會，10多年來為不少家庭提供就業服務，獲得很多肯定。

吳秀芬分享，當看到民眾面臨職業選擇的十字路口時，有時著急、有時無助，因此她希望能善盡引導之責，協助確認適合從事的職業；此外，為了提升服務品質，她也利用假日進修，取得專科學歷，並考取乙級就業服務專業人員證照，102年時獲頒最佳就業服務人員。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍受訪表示，桃竹苗分署在新竹、苗栗地區設置鄉鎮就業服務窗口，多數與鄉鎮市公所合作，更廣泛接觸中高齡、身心障礙等基層民眾，還能同時提供就業服務與社會資源。

竹北就業中心主任劉文菁則說，中高齡求職者重返職場較一般民眾遭遇更多困難，勞動部規劃職場學習及再適應計畫等，希望協助大家順利找到工作。1061229

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP