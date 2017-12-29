趴趴走不怕苦 就服員走動式服務受肯定

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署就業服務員吳秀芬（圖），定期走訪廟宇、社區或火車站，以面對面方式向民眾宣導、協助民眾就業。（勞動部勞動力發展署桃竹苗竹署提供）中央社記者魯鋼駿傳真 106年12年29日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣29日電）勞動部勞動力發展署桃竹苗分署就業服務員吳秀芬，為了讓更多民眾得到就業資訊，固定走訪廟宇、社區或火車站，以面對面方式宣導，堪稱不怕苦的「走動式就業服務員」。



在新竹縣新豐鄉擔任就業服務員的吳秀芬今天受訪表示，高中時她學習會計，結婚後辭去工作成為家庭主婦，但熱愛學習的她，利用時間參加地方農會舉辦的成長營、打包帶編織班等，持續為自己的未來職涯做規劃，她說「想等小孩大了，再度回到職場」。



離開職場12年，吳秀芬決定再次回到職場，但她說，當年將近40歲，找工作並不容易，所幸於民國92年時參加當時政府推動的擴大就業計畫，以1天新台幣800元薪資在新竹縣新豐鄉公所社會課工作，後來轉任成為新豐鄉就業服務員。



吳秀芬說，為了讓就業服務訊息能傳遞給更多民眾，她選擇以「走動式」服務，於初一、十五走訪廟宇，或前進社區及火車站等人潮較多的地方，把握與民眾面對面宣導的機會，10多年來為不少家庭提供就業服務，獲得很多肯定。



吳秀芬分享，當看到民眾面臨職業選擇的十字路口時，有時著急、有時無助，因此她希望能善盡引導之責，協助確認適合從事的職業；此外，為了提升服務品質，她也利用假日進修，取得專科學歷，並考取乙級就業服務專業人員證照，102年時獲頒最佳就業服務人員。



勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍受訪表示，桃竹苗分署在新竹、苗栗地區設置鄉鎮就業服務窗口，多數與鄉鎮市公所合作，更廣泛接觸中高齡、身心障礙等基層民眾，還能同時提供就業服務與社會資源。



竹北就業中心主任劉文菁則說，中高齡求職者重返職場較一般民眾遭遇更多困難，勞動部規劃職場學習及再適應計畫等，希望協助大家順利找到工作。1061229