雙十國中60年校慶 新校舍以四季命名

台中市立雙十國中29日舉行創校60週年校慶大會，台中市長林佳龍（前中）應邀出席並為新校舍命名，祝福學生擁有四時讀書樂。中央社記者趙麗妍攝 106年12月29日

（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市立雙十國中今天舉行創校60週年校慶慶祝大會，台中市長林佳龍獲邀出席並為新校舍命名「春詠樓」「夏韻樓」「秋籟樓」「冬樂樓」，祝福學生四時讀書樂，身心靈均衡發展。



雙十國中原名為台中市第二中學，自民國46年設校迄今已屆滿一甲子，104年起，市府編列預算並爭取中央補助，先後投入共計約新台幣3億8800萬元經費進行老舊校舍補強，並新建四棟新校舍，預計明年初完工，校方邀請林佳龍為新校舍命名。



林佳龍以「四時讀書樂」為新校舍4棟大樓命名，分別是「春詠樓」、「夏韻樓」、「秋籟樓」、「冬樂樓」，他表示，靈感來自雙十音樂班40多年來一直擔任指揮的老師林文也的一幅畫「韋瓦第的四季」。



林佳龍指出，林文也帶動學校的音樂風氣，美感教育、美學涵養非常重要，希望以此命名，祝福學生春夏秋冬四時讀書樂，帶來身心靈均衡發展。



雙十國中校長林百脩表示，雙十國中走過風華一甲子，將會持續努力走向百年，再創另一高峰。1061229