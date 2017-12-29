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阿里山賞楓最佳景點 首推小笠原山

發稿時間：2017/12/29 16:57

最新更新：2017/12/29 17:24

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阿里山賞楓最佳景點的小笠原山觀景台，在冬季東北季風吹拂下，奔騰雲海加上紅透的台灣紅榨槭，展現「楓」起雲湧氣勢，搭配遠景層層高山，壯麗景色美不勝收。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真　106年12月29日阿里山賞楓最佳景點的小笠原山觀景台，在冬季東北季風吹拂下，奔騰雲海加上紅透的台灣紅榨槭，展現「楓」起雲湧氣勢，搭配遠景層層高山，壯麗景色美不勝收。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真　106年12月29日

（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）時值歲末，阿里山的小笠原山、對高岳、沼平公園及慈雲寺楓葉已翻紅，雲海更是頻出大景，遠觀猶如潑墨山水畫，民眾可趁著元旦連假上山賞楓、觀雲海、迎接新年第一道曙光。

林務局嘉義林區管理處祕書周恆凱今天向中央社記者表示，阿里山森林遊樂區的楓樹與各種變色葉植物目前紛紛變紅，繽紛美麗，上山遊客可至對高岳步道、小笠原山、慈雲寺、沼平公園等處賞楓。

周恆凱指出，每年元旦上阿里山迎接第一道曙光遊客，數以萬計，明年元旦有3天連假，遊客不妨規劃2日旅遊，先上山觀賞繽紛美麗的楓紅，隔天再搭阿里山小火車賞日出。

周恆凱說，阿里山賞楓最佳景點首推小笠原山觀景平台，在冬季東北季風吹拂下，奔騰的雲海加上紅透的台灣紅榨槭，展現「楓」起雲湧氣勢，搭配遠景層層高山，壯麗景色美不勝收。

另外，嘉義林管處因應元旦有數以萬計遊客湧入阿里山迎接第一道曙光，於阿里山公路靠近園區入口處的停車場，設置10處免費接駁站，將接駁遊客至入口轉運站，接駁服務自明天下午1時起提供，直到下午5時，31日從上午8時至下午5時啟動，而元旦當日凌晨3時加開班次，直到下午5時。1061229

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