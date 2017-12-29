屏東一土雞場染禽流感 撲殺4849隻土雞

發稿時間：2017/12/29 17:25
最新更新：2017/12/29 19:16
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）屏東鹽埔鄉一處土雞場26日主動通報防疫單位現場家禽有異狀，屏東縣動物防疫所採檢體送檢驗，今天確認感染H5N2亞型高病原禽流感病毒，立即依程序撲殺4849隻黃金土雞。屏東縣政府發布新聞稿指出，所撲殺的4849隻黃金土雞約8週齡，已督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險；另同步啟動雞場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作。縣政府指出，目前氣候早晚溫差較大，易造成禽隻緊迫免疫力下降，呼籲養禽業者務請提高警覺，加強養禽場生物安全防範措施，包括人車門禁管制及動線移動管理、防鳥設施設置維護、禽舍及載運車輛與載具要清潔消毒，同時，不要前往疫區國家參訪及不使用非法疫苗。1061229
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