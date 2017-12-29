/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
>rss

屏東一土雞場染禽流感 撲殺4849隻土雞

發稿時間：2017/12/29 17:25

最新更新：2017/12/29 19:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
屏東鹽埔鄉一處土雞場26日主動通報家禽有異狀，屏東縣動物防疫所採檢體送驗，29日確認感染H5N2亞型高病原禽流感病毒，立即依程序撲殺。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　106年12月29日屏東鹽埔鄉一處土雞場26日主動通報家禽有異狀，屏東縣動物防疫所採檢體送驗，29日確認感染H5N2亞型高病原禽流感病毒，立即依程序撲殺。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　106年12月29日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）屏東鹽埔鄉一處土雞場26日主動通報防疫單位現場家禽有異狀，屏東縣動物防疫所採檢體送檢驗，今天確認感染H5N2亞型高病原禽流感病毒，立即依程序撲殺4849隻黃金土雞。

屏東縣政府發布新聞稿指出，所撲殺的4849隻黃金土雞約8週齡，已督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險；另同步啟動雞場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作。

縣政府指出，目前氣候早晚溫差較大，易造成禽隻緊迫免疫力下降，呼籲養禽業者務請提高警覺，加強養禽場生物安全防範措施，包括人車門禁管制及動線移動管理、防鳥設施設置維護、禽舍及載運車輛與載具要清潔消毒，同時，不要前往疫區國家參訪及不使用非法疫苗。1061229

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP