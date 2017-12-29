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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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健康公宅青創計畫 提案人內容多元

發稿時間：2017/12/29 17:44

最新更新：2017/12/29 19:18

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台北市推出健康公宅青創回饋計畫，共選出33件，都發局29日邀請獲選人分享提案，與會眾人和都發局長林洲民（2排右3）開心合影。中央社記者劉建邦攝　106年12月29日台北市推出健康公宅青創回饋計畫，共選出33件，都發局29日邀請獲選人分享提案，與會眾人和都發局長林洲民（2排右3）開心合影。中央社記者劉建邦攝　106年12月29日

（中央社記者劉建邦台北29日電）台北市推出健康公宅青創回饋計畫，選出33件，都發局今天邀請獲選人分享提案，其中「成長吧，爸媽」提案人陳百祥說，希望分享幼兒經驗給新手爸媽；入選提案人背景和內容多元。

健康公宅位於健康路307號，共507戶，台北市都市發展局構想釋出總戶數的10%為青年創新回饋計畫，透過評選機制免抽籤可入住公宅，租金為市價85折。

都發局11月間宣布後召開說明會，現場報名踴躍，有196案報名，最後共33案入選，且提案內容多元，包含律師、物理治療師、園藝師及公務員等背景民眾參與，並提出親子活動、法律諮詢、醫藥服務、社區互動等計畫，未來將釋出35戶公宅，包含一房型13戶、二房型16戶、三房型6戶。

都發局今天邀請部分入選人到場分享提案內容。提案「成長吧，爸媽」的陳百祥帶著妻小出席，他說，自己小時候曾和許多親人同住，但在都會區成長的小朋友比較難感受相同的親密感，未來希望透過平台，分享育兒經驗給新手爸媽。

有照服員執照和保母證照的王鳳淳以「我住我愛我服務」內容入選，她說，未來會提供時數服務公宅住戶，協助照顧長輩和小孩。

「花現我們家，動手綠起來」的提案人羅妙禎說，自己是北市府員工，但在台北沒找到環境不錯租房，得知市府計畫很開心，未來會運用自己園藝背景設計相關課程，和住戶營造公宅綠美化環境。

都發局長林洲民說，希望讓外界瞭解公宅不是只提供居住，也可塑造社區住戶交誼空間，透過市府實驗計畫帶入青年創新提案，創造宜居環境，樹立新公宅形象，未來擬定以興隆路四段（安康市場基地）公宅當青創計畫下個目標，但仍需討論細節。1061229

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