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關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
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高美派出所重建啟用 融入燈塔濕地特色

發稿時間：2017/12/29 17:44

最新更新：2017/12/29 17:44

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（中央社記者蘇木春台中29日電）台中市警察局清水分局高美派出所原有廳舍不敷使用，歷經11個月重建後今天落成啟用，新建廳舍建築外觀融入當地高美濕地風車海景及濕地燈塔特色，將成為遊客必遊的新興景點。

高美派出所原設立於日據時代，舊廳舍為民國60年代興建建物，轄區有清水區高美里、高東里、高西里、高南里與高西里等5個里，近年來轄內高美濕地成為國際知名景點，遊客日益增多，地方漸漸繁榮，舊廳舍已不敷使用。

台中市警察局經評估規劃後，自104年起分3年共編列新台幣2000萬元預算，在土地面積約250坪的原址重建，工程歷時11個月，今年11月驗收，12月29日落成啟用。

新建高美派出所為新式現代化3層樓建築，外觀將當地高美濕地風車海景及濕地燈塔等二大特色融入，將成為遊客必遊的新興景點。1061229

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