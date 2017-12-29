屏東縣立法 登山大型群聚活動違規將罰

（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）屏東縣議會今天通過「屏東縣登山活動管理自治條例」，以及「屏東縣民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」，違反登山條例最高罰新台幣5萬元，大型群聚違規最高罰10萬元。



屏東縣政府發布新聞稿表示，屏東縣轄內近年發生山域意外事故致搜救案件逐年升高，除浪費國家搜救資源，也造成救援人員身處危險環境，每次搜救費用都由救援機關自行吸收，因此制定屏東縣登山活動管理自治條例。



自治條例規定，未來進入屏東縣轄內公告管制山域，必須攜帶衛星定位、通訊設備，須有領隊帶領並辦理保險，還要有登山計畫，違者可罰新台幣3000元至5萬元，而發生意外事故的搜救費用，未來搜救單位可要求登山民眾或保險公司全額支付。



自治條例中並規定，中央氣象局發布海上颱風警報後，在公告禁止期間，不得進入一般及特殊管制山域，已進入民眾應在接獲通知後立即撤離，違規的民眾將罰款。



「屏東縣民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」規定，人數1000人以上，且連續2小時以上的大型群聚活動，如音樂會、藝術表演等商業活動，主辦單位需檢具公共安全維護計畫，在活動60天前向縣政府報備，違反規定將處5萬以上至10萬元以下之罰鍰，必要時可要求停止或中止活動。



消防局表示，自治條例規範對象主要是民間辦的營利性質的商業派對、表演藝術及定點煙火活動，宗教、迎神、選舉期間的造勢活動不在此限。1061229