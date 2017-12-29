台中國家歌劇院微劇場計畫 歲末祝福演出

（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中國家歌劇院「微劇場計畫」今年第二組甄選表演團隊，將於30、31日在歌劇院小劇場演出，與觀眾一起送舊迎新。



台中國家歌劇院今天安排將演出的「創造焦點」及「泰雅原舞工坊」舉辦宣傳記者會，其中「創造焦點」在現場呈現高空環演出的片段，「泰雅原舞工坊」則以豐盛的原住民歌舞重現消逝的部落文化。



歌劇院業務副總監盧健英表示，很開心台中觀眾熱烈支持，目前兩場票券已經售完，非常期待團隊成長後的蛻變之姿。



「創造焦點」展現台灣特技、馬戲的嶄新面貌，不僅有技藝，還有表演工作者向內挖掘的省思。團長李仕洋指出，這次演出的作品「映照」一反傳統華麗熱鬧的馬戲表演風格，以單純、乾淨的元素，訴說創作路途上的心境轉變，例如以高空環詮釋現實與夢想的互相拉扯，馬戲球的拋、取、接、扔隱喻人生各種行進軌跡。



「泰雅原舞工坊」則以口簧古調如實呈現泰雅「搶婚」，再現即將消逝的泰雅文化。團長黃雅玲表示，文化消逝的速度只會越來越快，現在不做，下一代只會更難銜接。



歌劇院指出，「微劇場計畫」挖掘潛力團隊，提供資源與顧問之外，也鼓勵年輕藝術家與觀眾面對面互動對話，在演出之餘安排團隊至台中地區高中、大學交流，讓創作者有機會實際走入群眾，學生也得以近距離理解藝術創作過程。1061229