/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周子瑜鹿窟事件註冊率跨年
>rss

台中國家歌劇院微劇場計畫 歲末祝福演出

發稿時間：2017/12/29 18:06

最新更新：2017/12/29 18:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中國家歌劇院「微劇場計畫」今年第二組甄選表演團隊，將於30、31日在歌劇院小劇場演出，與觀眾一起送舊迎新。

台中國家歌劇院今天安排將演出的「創造焦點」及「泰雅原舞工坊」舉辦宣傳記者會，其中「創造焦點」在現場呈現高空環演出的片段，「泰雅原舞工坊」則以豐盛的原住民歌舞重現消逝的部落文化。

歌劇院業務副總監盧健英表示，很開心台中觀眾熱烈支持，目前兩場票券已經售完，非常期待團隊成長後的蛻變之姿。

「創造焦點」展現台灣特技、馬戲的嶄新面貌，不僅有技藝，還有表演工作者向內挖掘的省思。團長李仕洋指出，這次演出的作品「映照」一反傳統華麗熱鬧的馬戲表演風格，以單純、乾淨的元素，訴說創作路途上的心境轉變，例如以高空環詮釋現實與夢想的互相拉扯，馬戲球的拋、取、接、扔隱喻人生各種行進軌跡。

「泰雅原舞工坊」則以口簧古調如實呈現泰雅「搶婚」，再現即將消逝的泰雅文化。團長黃雅玲表示，文化消逝的速度只會越來越快，現在不做，下一代只會更難銜接。

歌劇院指出，「微劇場計畫」挖掘潛力團隊，提供資源與顧問之外，也鼓勵年輕藝術家與觀眾面對面互動對話，在演出之餘安排團隊至台中地區高中、大學交流，讓創作者有機會實際走入群眾，學生也得以近距離理解藝術創作過程。1061229

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP