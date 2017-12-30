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選市議員不缺席 基進黨台南黨部成立

發稿時間：2017/12/30 13:59

最新更新：2017/12/30 16:18

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基進黨台南市黨部30日在南區府緯街成立。中央社記者張榮祥台南攝　106年12月30日基進黨台南市黨部30日在南區府緯街成立。中央社記者張榮祥台南攝　106年12月30日

（中央社記者張榮祥台南30日電）基進黨台南市黨部今天成立，黨主席陳奕齊說，基進黨要深耕南台灣，2018年底選舉不會缺席，在台南市至少會推出3人參選市議員。

基進黨台南市黨員今天在南區府緯街成立，除陳奕齊、市黨部負責人黃建龍及眾多年輕支持者到場外，民進黨也來了不少人，包括黨籍立委葉宜津、市議員呂維胤等人。

陳奕齊接受媒體訪問說，基進黨算是民進黨的友黨，但民進黨做的不夠好，基進黨要成為比民進黨還要本土的政黨。

他表示，基進黨在全台多個縣市都有黨部，但受限於經費，僅總部在高雄，台北也有辦公室，如今台南也有黨部辦公室，向深耕南台灣大力推進。

他說，2018年底選舉，基進黨在台南不會缺席，基進黨初步規劃推出至少3人參選市議員，分別是東區、安平區及南區、北門及七股等沿海區域。1061230

基進黨台南市黨部30日在南區府緯街成立，黨主席陳奕齊（站立者）表示，2018年選舉基進黨不會缺席，初步規劃推出至少3人參選台南市議員。中央社記者張榮祥台南攝　106年12月30日基進黨台南市黨部30日在南區府緯街成立，黨主席陳奕齊（站立者）表示，2018年選舉基進黨不會缺席，初步規劃推出至少3人參選台南市議員。中央社記者張榮祥台南攝　106年12月30日
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