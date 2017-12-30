選市議員不缺席 基進黨台南黨部成立

基進黨台南市黨部30日在南區府緯街成立。中央社記者張榮祥台南攝 106年12月30日

（中央社記者張榮祥台南30日電）基進黨台南市黨部今天成立，黨主席陳奕齊說，基進黨要深耕南台灣，2018年底選舉不會缺席，在台南市至少會推出3人參選市議員。



基進黨台南市黨員今天在南區府緯街成立，除陳奕齊、市黨部負責人黃建龍及眾多年輕支持者到場外，民進黨也來了不少人，包括黨籍立委葉宜津、市議員呂維胤等人。



陳奕齊接受媒體訪問說，基進黨算是民進黨的友黨，但民進黨做的不夠好，基進黨要成為比民進黨還要本土的政黨。



他表示，基進黨在全台多個縣市都有黨部，但受限於經費，僅總部在高雄，台北也有辦公室，如今台南也有黨部辦公室，向深耕南台灣大力推進。



他說，2018年底選舉，基進黨在台南不會缺席，基進黨初步規劃推出至少3人參選市議員，分別是東區、安平區及南區、北門及七股等沿海區域。1061230



