科技人捐助母校蓋圖書館 盼家鄉更好

（中央社記者蕭博陽彰化縣30日電）科技公司總經理何世池回饋故鄉，捐新台幣1500萬元助彰化縣溪湖國中新建圖書館，今天落成，何世池盼家鄉溪湖鎮越來越好。



達明機器人公司總經理、溪湖國中校友何世池捐款1500萬元，彰化縣政府配合補助600萬元，協助溪湖國中新建圖書館「進學館」並充實館內各項硬體設備，學校今天舉辦61週年校慶暨圖書館落成啟用典禮，彰化縣長魏明谷、何世池等人出席慶賀，現場熱鬧。



魏明谷說，感謝何世池無償捐贈1500萬元，回饋學校與社會，縣府相當重視教育，不論是數位、雲端科技運用，軟硬體都有所充實，歡迎民間做公益，在政府有限資源下，共同提供優質資源與設備，讓學童擁有更好學習環境，盼有更多成功企業家回饋鄉里，造福學子。



何世池說，溪湖人才輩出，雖然他不是最傑出，但希望家鄉更好的心不變，台灣競爭力是人才，有感城鄉差距及讀書的小孩不會變壞，讓他更想協助新建圖書館，讓小朋友有讀書空間，也藉這次感恩的心，感謝家人包容與支持，也盼更多人回饋故鄉，讓溪湖越來越好。



溪湖國中校長余立焜說，感謝何世池拋磚引玉與縣府及各界協助，才能打造一座具現代感的圖書館，是溪湖國中師生之福，更是社區民眾能同享使用的閱讀中心，達到社區與學校資源共享。



根據縣政府教育處資料，溪湖國中圖書館「進學館」為一棟2層樓建築，樓地板總面積210坪，外觀設計具現代感，內部建置個人視聽區、閱覽室、團體視聽室、團體討論室。1061230