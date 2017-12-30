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不動產廣告車占停車格宣傳 高市擬雙罰

發稿時間：2017/12/30 14:10

最新更新：2017/12/30 14:10

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（中央社記者王淑芬高雄30日電）常常占用路邊停車格的廣告車輛要小心了，高市府交通局元月起要加強取締移置，如果是不動產買賣宣傳車輛，還要移送地政局依不動產經紀業管理條例裁處，最重裁罰新台幣30萬元。

市區停車位難求，卻還有一些車位遭廣告車輛占用做宣傳，甚至一停數天都不移動，不少民眾向市府檢舉，要求處置。

市府交通局今天發布新聞稿指出，元月起將依據「高雄市公共停車場管理自治條例」規定，將違停廣告或為其他商業行為車輛拍照後逕行移置並保管，違停車輛拖吊移置費，汽車1000元、機車200元，保管費另計。

交通局停車管理中心主任許晉嘉告訴中央社記者，或許違停廣告車的拖吊移置費過輕讓違法者無感，無法杜絕利用公共停車格資源做商業廣告宣傳，因此，交通局明年元月起要對違規不動產廣告車輛蒐證，再移送地政局裁罰。

地政局指出，依據不動產經紀業管理條例規定，不動產廣告需註明經紀業者，違者依法處以6萬到30萬元罰鍰，呼籲民眾勿以身試法。1061230

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