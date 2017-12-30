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食來運轉 雲林宣導食安五環

發稿時間：2017/12/30 14:42

最新更新：2017/12/30 14:42

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（中央社記者葉子綱雲林縣30日電）食品安全關係民眾切身健康，雲林縣政府今天藉著表揚優良食品業者、好物攤位享美食、食安主題館的食安嘉年華機會，宣導源頭控管、全民監督食安等食安五環政策，吸引民眾熱烈參與。

雲林縣政府配合中央政策「源頭控管」、「重建生產管理」、「加強市場查驗」、「加重惡意黑心廠商責任」、「全民監督食安」的食安五環政策，在古坑綠色隧道舉辦「食來運轉—雲林食安嘉年華」。

現場頒獎表揚縣內優良食品業者、設有好物攤位，還有食安主題館、機智問答、樂掏好時光等活動，氣氛熱滾滾。

縣長李進勇指出，雲林配合中央的食安五環政策之外，並整合衛生、農業、建設、教育、環保、財政、政風等單位，攜手縣內業者，將食安從生產、加工、包裝到運銷，做到一條龍把關，從產地到餐桌保障消費者食的安全。

李進勇表示，雲林105年農業年產值居全台之冠達新台幣777億元，「呷安全、找雲林」絕非只是口號，食安嘉年華要將縣內優質業者推薦給消費者，並協助業者建立產品QR-Code，掌握食品資訊。

雲林縣政府和雲林地檢署合作，至今已成立「婦幼保護」、「食品安全」、「國土保育」、「毒癮戒治」的聯繫平台，發揮整合、達到預防及打擊犯罪的功效，食安就是其中一項。1061230

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